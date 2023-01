Cielo di febbraio 2023, le date da segnare sul calendario per spettacoli celesti imperdibili

Il 2023 si presenta come uno degli anni con il maggior numero di eventi astronomici. Per questo motivo preparatevi ad assistere a tanti spettacoli celesti a dir poco imperdibili. In programma ci sono eclissi solari, sciami meteorici, una cometa eccezionalmente luminosa che passerà vicino alla Terra e molti altri ancora. Anche il mese di febbraio 2023 ci presenta un calendario astronomico ricco di eventi da non perdere.

Eventi astronomici nel mese febbraio 2023

Le notti del mese più corto dell’anno offrono diverse meraviglie per tutti gli astro-osservatori di entrambi gli emisferi. Per conoscere le date degli eventi astronomici da non perdere, ecco per voi il Calendario Astronomico del mese di febbraio 2023 con tutti gli eventi celesti.

Calendario Astronomico febbraio 2023

1 febbraio: la cometa C/2022 E3 (ZTF) o "Cometa di Neanderthal" raggiunge il massimo splendore. La luminosa cometa C/2022 E3, detta anche "Cometa di Neanderthal", che qualche giorno fa splendeva sopra l'Etna , si sta dirigendo verso il Sistema Solare interno. L’1 febbraio, raggiungerà il suo massimo splendore e passerà ad appena 0,28 UA dal nostro Pianeta, trovandosi nella costellazione della Giraffa. Le stime ci dicono che la cometa potrebbe raggiungere una magnitudine compresa tra 5,1 e 7,35, il che la rende più facile da osservare usando almeno un binocolo, molto probabilmente saremo così fortunati da poterla vedere anche ad occhio nudo (Come vedere la Cometa di Neanderthal)

La Luna piena di Neve avrà luogo il 5 febbraio alle ore 18.29 GMT (19.29 ora italiana). In quel preciso momento la Luna si troverà nella costellazione del Cancro. La Luna piena dura solo qualche secondo, nel momento esatto in cui il nostro satellite naturale si trova dalla parte opposta della Terra rispetto al Sole e questi tre corpi celesti sono perfettamente allineati. Il disco lunare sembrerà pieno sia la notte precedente che quella dopo tale evento.

Il 15 febbraio, alle 12.19 GMT (13.19 ora italiana) Venere (magnitudine -4,0) passerà a 45” sotto Nettuno (magnitudine 8,0). I due pianeti si incontreranno nella costellazione del Acquario e saranno abbastanza vicini da poter essere osservati con un telescopio, ma si potranno distinguere bene anche con un semplice binocolo.

La Luna nuova si avrà il 20 febbraio alle 07.06 GMT (08.06 ora italiana). Durante tale evento, il nostro satellite naturale si troverà tra la Terra ed il Sole, in modo da avere il lato illuminato rivolto verso la nostra stella. Sarà il momento migliore per osservare questo evento, in quanto il bagliore della Luna non ostacolerà le osservazioni.

Il 22 febbraio, alle ore 07.57 GMT (08.57 in Italia) Venere (magnitudine -4,0) incontrerà la Luna , che avrà raggiunto la fase nuova 2 giorni prima, nella costellazione dei Pesci. La distanza tra i due corpi celesti è di 2°05': è troppa per poterli vedere insieme usando un telescopio, si consiglia quindi di usare un binocolo oppure ad occhio nudo.

Alle ore 22.57 GMT del 22 febbraio (23.57 ora italiana), Giove (magnitudine -2,1) si nasconderà dietro la Luna (magnitudine -10,3), nella costellazione dei Pesci. L'evento sarà visibile in diverse zone in Sud America e in Antartide. Gli oggetti celesti saranno visibili anche ad occhio nudo, ovviamente il tutto sarà visibile ancora meglio con l'ausilio di un telescopio o un binocolo. Potrete controllate nell’app Sky Tonight se l’occultazione lunare sarà visibile nella vostra posizione geografica.

Eventi celesti che interesseranno la Luna

Per tutti quelli che ogni sera amano ammirare la Luna ecco di seguito il calendario con tutti gli eventi atmosferici che riguarderanno la Luna durante il mese di febbraio 2023.