Che tempo farà all’Epifania? Le previsioni meteo

Freddo e maltempo in Italia a poche ore dall'Epifania, che tutte le feste si porta via.
Clima5 Gennaio 2026 - ore 11:51 - Redatto da Meteo.it
L'Italia è alle prese con una nuova ondata di maltempo complice il passaggio di due intense perturbazioni. Freddo e temporali da Nord a Sud con neve fino a bassa quota. Le previsioni meteo in vista dell'Epifania.

Meteo Epifania 2026, che tempo farà in Italia?

La settimana dell'Epifania 2026 è nel segno del maltempo in Italia. Clima instabile e variabile segnato dal passaggio di due perturbazioni: la prima è arrivata da domenica 4 gennaio sulle regioni del Centro-Sud con piogge e nevicate sparse anche in Appennino.

Tempo per lo più stabile al Nord con ampie schiarite. Nel giorno dell'Epifania, 6 gennaio 2026, è previsto l'arrivo della seconda perturbazione che riporterà piogge e temporali nelle regioni del Centro-Sud, ma questa volta lambirà anche le regioni di Nord-Est.

Non solo, in arrivo anche locali nevicate fino a bassa quota. Intanto fino a martedì 6 gennaio 2026, giorno dell'Epifania "che tutte le feste si porta via", resterà ampio il divario termico tra Nord e Sud. Al Nord, infatti, temperature fredde con aria gelida e temperature anche al di sotto della norma, mentre al Sud sono previsti aria mite e valori sopra la media.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 5 gennaio 2026: nuvole sparse al Centro-Sud con il rischio di piogge e temporali su Toscana e Sicilia. Neve oltre i 500-1000 metri, mentre sulle Alpi si sfiorano i 1500 metri. Clima stabile al Nord con nuvole compatte e il rischio di isolate piogge sull'Emilia Romagna. Le temperature massime in brusco calo al Centro-Nord, mentre ancora miti al Sud.

Giovedì 6 gennaio 2026, giorno dell'Epifania, nuvole sparse al Centro-Sud con piogge su medio Adriatico, Umbria, Lazio, Campania, nord della Puglia e Sardegna meridionale. La neve torna ad imbiancare anche l'Appennino con nevicate previste anche a bassa quota fino in pianura.

Tempo soleggiato al Nord, mentre dal pomeriggio si delinea un peggioramento con rovesci e temporali su Sicilia, Calabria, Puglia, Umbria e Lazio. Dal punto di vista termico in calo le temperature con un freddo sempre più pungente al Centro-Nord. Al Sud valori massimi ancora sopra la media.

Meteo, la tendenza per la seconda parte della settimana

Le previsioni meteo per i prossimi giorni delineano uno scenario climatico movimentato in Italia anche dopo la festa dell'Epifania. Maltempo e piogge lungo tutto lo stivale con il rischio di nevicate fino a quote basse.

Mercoledì 7 gennaio 2026 maltempo nelle regioni del Sud con piogge intensi su Calabria, Sicilia, Sardegna, Lazio e Puglia. La neve potrà cadere fino a quote molto basse nelle Marche ed Abruzzo. Dal pomeriggio rovesci di neve anche in Campania e Lazio complice l'afflusso di correnti d'aria fredda e gelida al Centro-Sud e Isole.

Nella giornata di giovedì 8 gennaio 2026 la seconda perturbazione del mese si allontanerà dal Paese diretta verso la Grecia favorendo un miglioramento del clima. Non si escludono, in giornata, ancora piogge sulla Puglia e lungo il basso versante tirrenico.

Per il secondo weekend di gennaio 2026 si profila l’attivazione di correnti occidentali più miti che spazzeranno rapidamente via l’aria fredda, ma non si esclude ancora il rischio di piogge sparse e nevicate. Come sempre, per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.

