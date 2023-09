Come smaltire correttamente la carta forno?

Effettuare una corretta raccolta differenziata consente a ognuno di noi di contribuire alla tutela dell'ambiente. Talvolta però possono sorgere dubbi su alcuni rifiuti che non sappiamo dove gettare. Uno di questi è la carta da forno.

Carta forno, può essere riciclata come normale carta?

Il nome potrebbe trarre in inganno, ma al contrario di quanto si potrebbe pensare la carta forno non è carta normale e quindi non può essere riciclata come un comune foglio. D'altronde già al tatto possiamo renderci conto che questo tipo di carta è stata trattata chimicamente, per conferirgli la capacità di resistere al calore senza bruciare e di non assorbire sostanze oleose.

Hai fatto un buon dolce in forno o una teglia di gustosi biscotti e ora ti chiedi dove smaltire quel foglio che hai messo sulla base della teglia per impedire alle tue prelibatezze di attaccarsi al fondo? Il dubbio dunque è più che legittimo, anche perché questo accessorio presente in tutte le cucine non può essere riciclato nel contenitore della carta.

Si tratta di una carta rivestita in gomma siliconica - sostanza resistente alle alte temperature - o trattata con agenti chimici, come ad esempio l'acido solforico. Si tratta sempre di trattamenti e materiali consentiti dalla legge e dai regolamenti europei, idonei per venire a contatto con i cibi, ma che rendono questa materia ben diversa dalla comunissima carta.

Carta forno pulita e unta, c'è qualche differenza nello smaltimento?

Per alcuni accessori - come il cartone della pizza - è previsto uno smaltimento diverso, a seconda che siano puliti o unti e sporchi di grasso. Più che lecito quindi chiedersi se anche la carta da forno segua la stessa regola. In questo caso però non vi è alcuna differenza, e - pulito o sporco che sia - il foglio di carta forno dovrà essere sempre smaltito nell'indifferenziato.

Può anche accadere di leggere sulla confezione che si tratta di "fogli di carta forno biodegradabili", una dicitura che potrebbe trarre in inganno e spingere chi la usa a smaltirla nell'umido. Anche in questo caso è invece corretto smaltirla nell'indifferenziato, mentre è possibile gettarla tra i rifiuti organici quando riporta nella confezione la dicitura "carta da forno compostabile". Si tratta di una tipologia di carta forno innovativa, creata dalle aziende per rispondere alle esigenze di chi - da tempo - chiede prodotti e packaging sempre più sostenibili.