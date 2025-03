La Capitale italiana della Cultura 2027 è Pordenone

E' Pordenone la Capitale Italiana della Cultura 2027. La comunicazione ufficiale è arrivata da parte di Alessandro Giuli, Ministro della Cultura. Scopriamo le motivazioni che hanno spinto una giuria composta da sette esperti ad eleggere il comune italiano del Friuli-Venezia Giulia come "Capitale Italiana della Cultura"

Pordenone, Capitale della Cultura Italiana: i motivi

Dal 2014 è stato istituito in Italia il riconoscimento di Capitale italiana della cultura che ha visto nelle precedenti edizioni trionfare Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena, Matera, Mantova, Pistoia, Palermo, Parma, Procida, Bergamo, Brescia, Pesaro, Agrigento e L'Aquila. Per il 2027 la Capitale della Cultura Italiana è Pordenone, principale città del Friuli Venezia Giulia che è stata insignita di tale riconoscimento da una giuria composta da sette esperti.

Scopriamo i motivi che hanno spinto la giuria ad assegnare il titolo di Capitale della Cultura Italiana 2027 a Pordenone:

“Il dossier propone un modello di valorizzazione culturale innovativo e inclusivo, capace di coniugare tradizione e contemporaneità. L’approccio strategico mira a rafforzare l’identità del territorio attraverso progetti che intrecciano patrimonio storico, arti visive, cinema e partecipazione attiva della comunità. Particolarmente apprezzata la capacità di attivare un processo di coinvolgimento diffuso che reinterpreta il legame tra memoria, territorio e creatività. Il progetto si distingue per la volontà di rendere la cultura un motore di sviluppo sostenibile con un programma articolato lungo l’intero anno, capace di attrarre un pubblico ampio e diversificato. La strategia di investimento è solida e coerente con gli obiettivi, con un impatto atteso significativo sul tessuto socio-economico. Apprezzata inoltre l’integrazione tra istituzioni culturali, sistema museale, universitario e realtà associative, che garantisce una rete solida e partecipativa. La particolare attenzione rivolta ai giovani, non soltanto come fruitori ma come protagonisti del processo creativo, conferma la visione dinamica e inclusiva del progetto. Il dossier soddisfa gli indicatori del bando ponendosi come un modello di progettazione culturale innovativa e condivisa. Il giudizio è eccellente. Pertanto la Giuria all’unanimità, raccomanda come Capitale italiana della Cultura 2027 Pordenone.”

Le città finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2207

Diverse le città finaliste che si sono giocate con Pordenone il titolo di "Capitale Italiana della Cultura 2027". Tra queste ci sono: