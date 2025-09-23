FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Cani in aereo: primo volo con medi e grandi in cabina

Cani in aereo: primo volo con medi e grandi in cabina

Un volo Ita Airways Milano Linate - Roma Fiumicino ha trasportato per la volta in cabina, e non più nella stiva, anche cani di peso superiore ai 10 kg.
Mobilità23 Settembre 2025 - ore 15:36 - Redatto da Meteo.it
Mobilità23 Settembre 2025 - ore 15:36 - Redatto da Meteo.it

Per la prima volta anche i cani sopra i 10 chili di peso sono potuti salire a bordo in cabina senza finire nella stiva, come era stato annunciato e come già previsto dalle nuove regole Enac. I primi sono i due che vede nella foto qui sopra.

Il volo, come primo test, è stato un Milano Linate - Roma Fiumicino di Ita Airways nell’ambito del progetto Pet on board. Le varie compagnie d’ora in poi potranno adeguarsi.

Cani in cabina: le regole

I cani in cabina non devono stare per forza in un trasportino fissato ai sedili, come era sembrato in un primo momento. Devono viaggiare lato finestrino, accanto al proprietario. Per loro sono state riservate la prima e l’ultima fila, comunque non si troveranno mai in corrispondenza delle uscite di emergenza.

Gli altri passeggeri saranno avvertiti, nel caso, della presenza di animali a bordo del volo. Chi non li ama o è allergico potrà usufruire di apposite “zone cuscinetto”.

Articoli correlatiVedi tutti
  • La strage dei pedoni: 289 uccisi nel 2025, 41 solo a settembre
    Mobilità22 Settembre 2025

    La strage dei pedoni: 289 uccisi nel 2025, 41 solo a settembre

    I dati dell'Asaps. “Un condominio intero di venti piani è già sparito dal nostro orizzonte”, dice il presidente Giordano Biserni. Ecco le cause.
  • Sciopero lunedì 22 settembre 2025 per Gaza: trasporti a rischio (e non solo)
    Mobilità22 Settembre 2025

    Sciopero lunedì 22 settembre 2025 per Gaza: trasporti a rischio (e non solo)

    Sciopero generale di 24 ore per Gaza lunedì 22 settembre 2025, proclamato dai sindacati di base. Possibili disagi anche per i trasporti.
  • Cani sopra 10 kg in aereo, Salvini: primo volo il 23 settembre
    Mobilità18 Settembre 2025

    Cani sopra 10 kg in aereo, Salvini: primo volo il 23 settembre

    Dovrebbe partire il 23 settembre il primo volo di test con in cabina anche cani sopra i 10 kg. Ad annunciarlo è il ministro Salvini.
  • Autostrade, da gennaio inizia il calo dei pedaggi al casello. Previsti anche rimborsi
    Mobilità17 Settembre 2025

    Autostrade, da gennaio inizia il calo dei pedaggi al casello. Previsti anche rimborsi

    Si va verso un sistema tariffario dei pedaggi autostradali che da gennaio inizierà a far calare i prezzi al casello.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Tendenza23 Settembre 2025
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Condizioni meteo instabili anche nell'ultima parte della settimana: tra venerdì e il weekend piogge in molte regioni e clima fresco!
Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
Tendenza22 Settembre 2025
Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
Atmosfera instabile e temperature sotto la norma al Centro-nord. Valori in calo anche al Sud nel fine settimana. La tendenza meteo dal 25 settembre
Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenza dal 24 settembre
Tendenza21 Settembre 2025
Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenza dal 24 settembre
Netto cambio di scenario: dal caldo anomalo a un clima autunnale con temperature sotto le medie e neve sulle Alpi. Nuove fasi instabili. La tendenza meteo dal 24 settembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 23 Settembre ore 20:27

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154