Voli, Mit: Enac estende possibilità di animali domestici in cabina - la delibera

Da martedì 12 maggio 2025 sarà più facile portare i propri animali domestici sugli aerei. Secondo quanto stabilisce il Mit, lo decreterà il cda dell'Enac, Ente nazionale per l'aviazione civile, in una delibera che estende la possibilità di trasportare in aereo i propri amici a quattro zampe. Si tratta di una novità importante anche se bisogna precisare che il cambiamento non riguarderà tutti.

Cosa prevede la delibera dell'Enac per il viaggio in aereo degli animali: le regole

Portare i cani in aereo è una richiesta sempre più crescente da parte dei viaggiatori tanto che il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha espresso soddisfazione in merito alla decisione. Tuttavia ci sono regole rigide e rigorose da seguire quando si decide di portare un animale domestico in cabina sia su un volo di breve tratta sia nel caso in cui si parta per destinazioni lontane.

Grazie alla delibera dell'Enac la situazione subirà una modifica. Mentre prima solo gli animali di piccola taglia cioè quelli che non superano un peso compreso tra i 7 e i 10 chili potevano essere ammessi in cabina insieme al loro padrone purché tenuti all'interno di un trasportino collocato sotto il sedile di fronte al passeggero per tutta la durata del volo, con l'aggiornamento delle norme del 12 maggio ci sarà una modifica. Infatti sarà consentito il trasporto in cabina di animali domestici, alloggiati all’interno di un apposito trasportino "da collocarsi anche al di sopra dei sedili, purché adeguatamente assicurato tramite le cinture di sicurezza o altri sistemi di ancoraggi", come ha specificato una nota del Ministero dei Trasporti.

In questo modo ci sarà la possibilità di portare con sé sull'aereo cani di taglia leggermente più grande rispetto a prima. Va però tenuto presente che "il peso complessivo dell'animale e del trasportino può essere superiore ai limiti attualmente previsti, ma non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio". Pertanto non sarà consentito portare in aereo cani di taglia grande e molto grande che per ovvie ragioni non potrebbero essere collocati nel trasportino al di sopra dei sedili.

I documenti di viaggio degli animali domestici

Per far viaggiare un animale domestico in aereo è necessario avere dei documenti di viaggio ulteriori. Il cane o gatto deve essere in possesso del libretto sanitario, una sorta di diario che raccoglie le informazioni sullo stato di salute del cane, vaccinazioni comprese. L'animale deve poi avere un microchip di riconoscimento, Questo gli permette di viaggiare anche all'interno dell'Unione Europea. Se decidete di andare all'estero con il vostro cane, dovrete allora obbligatoriamente dotarlo del passaporto.