California: vento forte e incendi, migliaia di evacuati - Foto e video

La California è tornata a bruciare per un rapido incendio alimentato dal vento che ha devastato una comunità a nord-ovest di Los Angeles e nella nella contea di Ventura, vicino alla città di Camarillo. Evacuate migliaia di persone e a rischio più di 3.500 case, strutture e aziende. La situazione.

Mountain Fire in California: evacuate più di 10.000 persone

Il rogodivampato in California ha causato danni e disagi importanti in diverse zone e contee dello stato. Nel giro di poche ore sono state distrutte decine di case costringendo migliaia di residenti a fuggire via per mettersi in salvo. Dati alla mano sono stati evacuati più di 10 mila persone, mentre sono a rischio 3.500 strutture in comunità suburbane, ranch e aree agricole intorno a Camarillo.

A comunicarlo è stato Gavin Newsom, il governatore della California che ha prontamente risposto all'emergenza mettendo a disposizione 48 attrezzature antincendio, 9 elicotteri e oltre 100 addetti in 19 contee della California in vista delle pericolose previsioni meteorologiche per incendi in molte parti della California costiera e interna: "È importante che le persone che vivono in queste aree rimangano informate, ascoltino le autorità locali ed siano pronte a evacuare quando viene detto loro di farlo".

Allarme incendi in California: "Rogo pericoloso"

Non solo, il governatore Gavin Newsom per supportare l'emergenza che si sta spostando rapidamente in California ha annunciato di aver ricevuto il Fire Management Assistance Grant (Fmag) dalla Federal Emergency Management Agency (Fema) per aiutare a garantire la disponibilità di risorse vitali per domare l'incendio che brucia nella contea di Ventura.

"Questo è un incendio pericoloso che si sta diffondendo rapidamente e minaccia vite umane. Le risorse statali sono state mobilitate per proteggere le comunità e il supporto federale dall'amministrazione Biden-Harris fornirà ai vigili del fuoco statali e locali le risorse di cui hanno bisogno per salvare vite e proprietà mentre continuano a combattere questo rogo aggressivo", ha detto il governatore della California.

Intanto National Weather Service ha comunicato un allerta rossa per condizioni di elevato pericolo di incendi fino alle ore 18 di giovedì 7 novembre. Si prevede che i venti diminuiranno significativamente entro giovedì sera, comunica il servizio meteorologico. I funzionari di diverse contee della California meridionale hanno esortato i residenti a stare attenti a incendi in rapida diffusione.