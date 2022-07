Caldo rovente in Italia, oggi bollino rosso in 14 città: i dati del Ministero della Salute

Il caldo non demorde. L'Italia è nel pieno della quarta intensa ondata di calore con afa e temperature record da Nord a Sud. La situazione non tende a migliorare nella giornata di oggi, giovedì 21 luglio, visto che è stato emesso uno stato di massima allerta con bollino rosso in 14 città. Scopriamo dove.

Bollino rosso in 14 città: stato di massima allerta per caldo e afa

Non c'è tregua all'Anticiclone Nord-Africano. Da giovedì 21 luglio fino all'inizio della prossima settimana le previsioni meteo delineano una nuova intensificazione del calore con temperature che supereranno anche i 40°. Il Ministero della Salute ha comunicato per giovedì 21 luglio lo stato di massima allerta per ondate di calore. Ben 14 sono le città con bollino rosso dove è stato emesso il livello d'allerta 3. Dopo il bollino rosso a 9 città nella giornata di mercoledì 20 luglio, il caldo rovente continua a soffiare lungo tutto lo stivale a conferma che l'estate 2022 è tra le più calde degli ultimi vent'anni.

Per il 21 luglio 2022, infatti, bollino rosso e stato di massima allerta per ondate di calore in 14 città. Ecco la lista delle "città rosse":

Bologna

Bolzano

Brescia

Firenze

Genova

Latina

Perugia

Rieti

Roma

Campobasso

Frosinone

Milano

Torino

Viterbo

L'emergenza caldo è confermata anche venerdì 22 luglio quando, alle 14 città da bollino rosso, si aggiungeranno Trieste e Verona toccando cifra 16. La sola città con bollino verde resta Napoli.

L'emergenza caldo prosegue senza sosta mettendo a rischio la salute di diverse categorie di persone. Caldo rovente e afa si registrano da Nord a Sud con 14 città da bollino rosso per giovedì 21 luglio e ben 16 nella giornata di venerdì 22 luglio.

Gli italiani si preparano così a trascorrere uno dei weekend più caldi dell'estate 2022 all'insegna di un livello 3 di allerta calore. Il bollino rosso indica la presenza di una emergenza caldo che può gravare sulle condizioni di salute di tutti. A rischio non solo anziani, neonati, donne incinte e malati cronici, ma anche persone sane e attive visto che più lunga è l'ondata di calore maggiori sono i rischi e i risvolti negati sulla salute pubblica.