Secondo le ultime previsioni meteo quanto durerà questo super caldo? Le notizie non sono delle migliori. Dovremo fare i conti con temperature elevate e afa ancora per un bel po'. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni e la durata dell'ondata di caldo estremo

Le previsioni meteo confermano che l'alta pressione nord-africana inizierà a spostare con più decisione il suo raggio d’azione verso l’Italia e la penisola Balcanica. Cosa significa? Francia e in Inghilterra potranno essere raggiunte dalle più fresche correnti atlantiche e vedranno calare finalmente le temperature.

Per l'Italia non ci sono, invece, ancora buone notizie. Il nostro Paese continuerà a subire gli effetti della risalita del nucleo più bollente della massa d’aria sahariana che darà il via alla fase più critica di questa quarta ondata di calore.

Tra oggi e giovedì si attende una nuova generale impennata delle temperature con picchi di oltre i 40 gradi soprattutto al Centro-Nord, poi, entro il fine settimana, anche al Sud.

Fino a quanto durerà il grande caldo? Si vede la luce in fondo al tunnel? Ebbene le attuali proiezioni modellistiche non permettono di capire quando con esattezza si concluderà questa lunga ondata di caldo intenso. Fino a metà della prossima settimana faremo i conto con temperature pronte ad abbattere ogni record, ma non è detto che il mese di luglio non possa terminare all'insegna del grande caldo.

Le ultime tendenze meteo

Giovedì 21 luglio il tempo sarà in generale soleggiato. Le temperature saranno estremamente calde in tutta l’Italia tanto che i valori massimi saranno diffusamente oltre i 35 gradi, fino a picchi di 39-40 gradi al Centro-Nord e in Sardegna.

Ciò che è certo è che la settimana si chiuderà all’insegna del caldo estremo. Venerdì 22 luglio, infatti, le temperature saranno stabili o in ulteriore aumento. Valori massimi al di sopra dei 35 gradi in gran parte del Paese. Nella Pianura Padana, nelle aree interne del Centro-Sud e delle Isole si registreranno punte di 38-40 gradi. Durante il fine settimana i valori massimi rimarranno diffusamente sopra i 35 gradi, con punte ancora oltre i 40 gradi. Valori meno estremi saranno possibili solo localmente lungo le coste, dove da metà giornata l’attivarsi delle brezze marine potrà aiutare un po'.

Temperature oltre i 40 gradi: le zone a rischio

Tra le zone che saranno a maggiore rischio di toccare o superare la soglia dei 40 gradi vi sono: