Meteo 23 giugno: tempo più stabile e caldo in aumento

Si sta allontanando dall’Italia il vortice instabile che ha attraversato il nostro Paese nel fine settimana, dando luogo a temporali localmente anche forti al Centro-Nord con conseguente lieve flessione delle temperature. Nel frattempo, a inizio settimana un fronte atlantico in transito sull’Europa centrale lambirà le nostre Alpi mentre il rinforzo dell’alta pressione nel Mediterraneo ripristinerà condizioni di stabilità in gran parte del Paese, accompagnate da una nuova graduale risalita delle temperature che ci accompagnerà verso la seconda ondata di calore di questa estate 2025.

Le previsioni meteo per lunedì 23 giugno

Nubi in aumento sull’arco alpino a causa di una perturbazione in transito sull’Europa centrale con sviluppo nel pomeriggio di rovesci e temporali sparsi, possibili anche in serata sull’Alto Adige. Nel resto del Nord cielo leggermente velato da nubi alte e sottili. Sole diffuso al Centro-Sud, salvo modesti annuvolamenti nelle aree interne montuose e lo sviluppo a metà giornata di locali temporali nell’interno della Sicilia.

Temperature stazionarie in Sardegna, Sicilia, Calabria e Salento; in lieve calo sulle Alpi, in crescita nel resto d’Italia, con picchi fino intorno ai 35 gradi nelle zone interne. Venti molto deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza lungo le coste e nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi, con moto ondoso in aumento nella Liguria di ponente.

Le previsioni meteo per martedì 24 giugno

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sull’Italia. Soltanto in Liguria e, al mattino, anche sulla Toscana nord-occidentale nubi sparse con un cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature in generale lieve aumento con valori anche oltre i 35 gradi. Venti in generale di debole intensità. Mosso il Mar Ligure, il Mare di Corsica e l’alto Tirreno in corrispondenza delle Bocche di Bonifacio.