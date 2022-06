Meteo: record di caldo in Giappone che tocca i 40°, non era mai successo: Isesaki ha toccato i 40,2°C

Il grande caldo ha colpito l'Asia e ora anche il Giappone ha registrato un record, con una temperatura che mai si era vista nel mese di giugno.

Record di caldo in Giappone, superati i 40 gradi

L'estate è cominciata ufficialmente da pochi giorni, ma il caldo anomalo sta attanagliando diverse aree della Terra già da un mese. La tendenza sembra essere particolarmente preoccupante, perché le temperature non accennano a scendere, anzi sono in continuo aumento facendo registrare record su record. Dopo quelli registrati in America e in India, ora è l'estremo oriente a far parlare di sé, con numeri eccezionali per il mese di giugno. Se i 42 gradi raggiunti nel Nord della Cina non sono ancora un record per la nazione, è la città giapponese di Isesaki ad aver segnato una temperatura mai vista a giugno nella terra del sol levante. Sono 40,2 i gradi registrati oggi proprio a Isesaki intorno alle ore 15.

Questa è la temperatura più alta mai registrata in Giappone nel mese di giugno e sfiora il record dell'intera estate che è fissato a 41,1 gradi, appartenente alla città di Kumagaya dal 23 luglio 2018. Soltanto 0,9 gradi in meno, ma l'impressione è che anche il record estivo possa venir spazzato via in breve tempo.



In tutto il Giappone infatti le temperature sono in aumento e ben 64 località hanno superato i 35 gradi negli ultimi giorni, arrivando fino ai 39 segnalati a Maebashi. L'Agenzia meteorologica giapponese ha avvisato la popolazione che il caldo non diminuirà, anzi si farà ancora più insistente nei prossimi giorni in particolare nella regione di Kanto. Non si esclude inoltre la possibilità che tra domani e dopodomani si raggiungano nuovamente i 40 gradi o che, addirittura, vengano superati segnando nuovi caldissimi record.