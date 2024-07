Caldo, quanto durerà l’ondata “più intensa” dell’estate 2024?

Prosegue la quarta ondata di calore nelle regioni del Centro-Sud con temperature che superano i 40°, mentre al Nord fa capolino il maltempo con piogge e temporali. Un'Italia divisa tra il caldo estremo e i forti temporali. Fino a quanto durerà l'intensa ondata di calore? Le previsioni meteo.

Meteo, Italia divisa in due: caldo al Centro-Sud e piogge al Nord

Italia climaticamente divisa in due nella giornata di venerdì 12 luglio: afa e caldo nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord torna il maltempo con piogge abbondanti accompagnate da raffiche di vento e grandinate. Il fronte temporalesco sta interessando principalmente Lombardia, Veneto, Trentino e Piemonte dove è stata diramata anche l'allerta meteo arancione e gialla.

Al Centro Sud, invece, in queste ore si toccherà l'apice della quarta ondata di calore con le temperature che sfioreranno i 40-42°. Il caldo si farà più intenso anche la notte con la colonnina di mercurio mai sotto ai 20° con il fenomeno delle notti tropicali. Fino a quanto durerà questa intensa ondata di calore? Gli ultimi dati a nostra disposizione delineano la presenza del grande caldo fino al 20 luglio con temperature massime tra i 35-40°.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 12 luglio: bel tempo con sole su Emilia Romagna, coste dell’alto Adriatico e regioni del Centro-Sud. Al Nord, invece, piogge e temporali per il passaggio della perturbazione n 4 di luglio che ha smorzato il grande caldo. Attenzione al rischio temporali violenti, associati a piogge intense, grandine e forti raffiche di vento. In aumento le temperature al Centro-Sud con picchi di anche 40-42°, mentre in calo nelle regioni del Nord.

Per la giornata di sabato 13 luglio cielo sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori e sulle regioni meridionali, mentre al Nord ancora clima instabile e variabile con il rischio di piogge. Le temperature in lieve calo al Centro Nord e sulla Sardegna, mentre ancora tanto caldo in Sicilia e al Sud con picchi di 40 gradi.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

Gli ultimi aggiornamenti meteo delineano la presenza dell'ondata di calore pure la prossima settimana. Caldo, sole e temperature bollenti che sfioreranno anche i 40° nelle regioni del Centro-Sud ed Isole, mentre al Nord dopo una breve ondata di maltempo è prevista un’intensificazione del caldo accompagnata anche dall’aumento dell’afa. Da domenica 14 luglio, infatti, anche nelle regioni settentrionali torna il caldo con sole e temperature in aumento con valori che supereranno i 30°.

Nessuna tregua al Centro Sud e Isole dove l'ondata di calore proseguirà con temperature bollenti ed afa anche la notte con valori intorno ai 25°. L’anticiclone nord africano manterrà il dominio sull’Italia anche nella prossima settimana e dovrebbe durare fino al 20 di luglio.