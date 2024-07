Meteo, allerta arancione e gialla il 12 luglio al Nord: piogge e criticità dalla Lombardia al Trentino Alto Adige

Scatta l'allerta maltempo in diverse regioni del Nord Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo gialla e arancione per venerdì 12 luglio 2024 in diverse regioni settentrionali interessate da piogge e temporali. Ecco dove.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione il 12 luglio al Nord

Il passaggio della perturbazione n. 4 di luglio fa sentire i suoi effetti nelle regioni del Nord colpite da una forte ondata di maltempo che ha spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramare per venerdì 12 luglio 2024 uno stato di allerta arancione in diverse regioni del Nord. Scatta l'allerta arancione di moderata criticità per rischio temporali in due regioni del Nord Italia. Si tratta di:

Lombardia : Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali;

: Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Non è da sottovalutare l'allerta arancione comunicata per il rischio idrogeologico che ricordiamo corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. L'allarme meteo è stato lanciato solo in Lombardia e nelle zone di Valchiavenna, Lario e Prealpi occidentali.

Allerta gialle per piogge e temporali al Nord il 12 luglio: ecco dove

Venerdì 12 luglio maltempo e criticità in diverse regioni del Nord Italia dove scatta l'allerta gialla per il rischio di piogge e temporali. L'aria calda ed afosa degli ultimi giorni si attenuerà per il passaggio di un fronte temporalesco destinato a durare. Diverse le regioni interessate dall'allerta gialla per rischio temporali il 12 luglio: dalla Lombardia (Milano compresa) fino al Veneto. Ecco le zone nel dettaglio:

Lombardia : Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano;

: Bassa pianura centro-occidentale, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Orobie bergamasche, Bassa pianura occidentale, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano; Piemonte : Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale;

: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale; Trentino Alto Adige : Provincia Autonoma di Trento;

: Provincia Autonoma di Trento; Veneto: Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Scatta anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico in:

Lombardia : Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina;

: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta gialla per rischio idraulico in Trentino Alto Adige nelle zone di: Provincia Autonoma di Bolzano.