Nubifragio Milano Marittima: la città flagellata dall'ondata di maltempo che ha colpito a riviera romagnola - Video

Violento nubifragio si abbatte su Milano Marittima e la riviera romagnola: città flagellata da raffiche di vento e pioggia. Oltre 200 gli alberi caduti. Danni al celebre Papeete Beach e molti altri stabilimenti balneari.
Clima25 Agosto 2025 - ore 12:36
Clima25 Agosto 2025 - ore 12:36 - Redatto da Meteo.it

Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano Marittima a causa del maltempo che ha colpito la riviera romagnola nella mattinata di ieri, domenica 24 agosto 2025. Tantissimi i danni registrati a causa di oltre 200 alberi caduti a causa delle fortissime raffiche di vento che hanno letteralmente fato volare via i tetti di molte strutture. Colpito dall'ondata di maltempo anche il celebre Papeete Beach di Milano Marittima, uno degli stabilimenti balneari più in voga della riviera romagnola.

Nubifragio Milano Marittima a causa del maltempo che ha colpito a riviera romagnola

Pioggia e raffiche di vento che hanno raggiunto i 100 km orari, hanno provocato allagamenti e l'abbattimento di molti alberi. In alcune aree della riviera è venuta giù anche la grandine. Colpite principalmente Ravenna, Cervia e Rimini.

Tantissimi gli stabilimenti balneari danneggiati sulla costa. I Vigili del fuoco hanno eseguito solo nella giornata di ieri moltissimi interventi a causa degli alberi caduti sulle strade e in un campeggio. Solo a Cervia, nella frazione di Milano Marittima si contano 265 alberi caduti. Al momento non risultano coinvolte persone.

Danni anche al Papeete Beach di Milano Marittima

Colpito dal nubifragio di ieri anche il celebre Papeete, tra gli stabilimenti balneari più in voga della riviera romagnola. Massimo Casanova, gestore del Papeete Beach di Milano Marittima, racconta all'ANSA: "E' stata una botta grossa, ha devastato la spiaggia: ha ombrelloni rotti, gazebo, tende rotte, è stato molto impegnativo. Abbiamo tutti gli uomini in campo, oggi siamo aperti, stiamo lavorando. Ci vorrebbero adesso quelli che rompono per il caro lettini, che non c'è stato. Ma non servirebbero a niente, sono come i burocrati di Bruxelles". Dichiarazioni che hanno suscitato non poche polemiche sui social.

