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Caldo estremo in Europa: quattro morti in Italia e oltre 100 vittime in Spagna

Caldo record in Europa: l'Oms lancia l'allarme "emergenza sanitaria. Il caldo eccessivo ha causato negli ultimi anni oltre 200mila decessi".
Clima25 Giugno 2026 - ore 13:35 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima25 Giugno 2026 - ore 13:35 - Redatto da Redazione Meteo.it

La seconda ondata di calore non molla la presa lungo il Mediterraneo con temperature da record e una afa asfissiante che non dà tregua. In Italia e in Europa scatta l'allerta meteo per il caldo africano, mentre l'OMS lancia l'emergenza sanitaria.

Caldo in Francia e Spagna con temperature sfiorano i 45°: decessi in aumento

L'Europa è nella morsa bollente del caldo africano con temperature anomale che nelle prossime ore sono destinate a crescere con picchi fino a 45°. La situazione si fa sempre più critica con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha lanciato una emergenza sanitaria per la seconda ondata di calore. In Francia negli ultimi giorni le temperature hanno sfiorato valori record con la giornata del 23 giugno 2026 che è stata la più calda degli ultimi 80 anni con una media di 29,8 gradi. Non solo, in 5 giorni sono 40 le persone che hanno perso la vita per annegamento, per lo più giovanissimi, che alla ricerca di refrigerio si sono lanciati nei fiumi.

Anche in Spagna l'emergenza caldo fa registrare temperature anomale con picchi fino a 45° e un record di decessi: circa 212 decessi tra domenica e mercoledì secondo le stime di un istituto pubblico. Intanto l'OMS ha lanciato l'allarme parlando di una vera e propria emergenza sanitaria per il caldo che, negli ultimi anni, ha causato più di 200 mila decessi solo in Europa. Dati alla mano, solo nel 2024 le vittime per il caldo sono intorno ai 63 mila.

Caldo anomalo, la situazione in Italia: 5 morti e blackout

Anche l'Italia da diversi giorni è nella morsa del caldo africano con temperature anomalo che hanno causato il decesso finora di 5 persone. La prima vittima è stato un uomo di 57 anni morto in un campo nel lodigiano, ma tra i decessi c'è anche un senza tetto a Napoli e un operaio intento a lavorare a Padova. Intanto in Italia cresce il numero di città da bollino rosso, il livello massimo di allerta per il caldo, mentre a Firenze sono state momentaneamente sospesa la vendita dei biglietti per le Galleria degli Uffizi.

Previsioni alla mano, le temperature in Italia sono destinate a salire ancora con i 37°C con picchi fino a 40°C nel weekend. Intanto il grande caldo ha fatto registrare blackout elettrici in diverse regioni: dall'Abruzzo alla Lombardia fino all'Umbria e Piemonte con migliaia di disagi.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Giugno ore 14:46

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