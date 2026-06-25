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Caldo estremo e viaggi in auto: come proteggere bambini e animali dai rischi dell’estate

Il caldo estremo durante i viaggi in auto può essere pericoloso per i bambini e gli animali domestici: ecco come proteggerli durante i lunghi viaggi in estate.
Viaggi25 Giugno 2026 - ore 11:04 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi25 Giugno 2026 - ore 11:04 - Redatto da Redazione Meteo.it

L’estate 2026 si sta caratterizzando per temperature molto elevate e frequenti ondate di calore. In queste condizioni anche un semplice viaggio in auto può avere i suoi rischi, soprattutto per bambini e animali domestici. Gli esperti e il Ministero della Salute ricordano ogni anno di non lasciare mai bambini o animali soli in auto. Le temperature all’interno di una vettura infatti possono aumentare immediatamente.

Come proteggere bambini e animali dal caldo durante viaggi in auto

Sono molti gli automobilisti che non prendono in considerazione adeguatamente quanto velocemente si possa surriscaldare un veicolo parcheggiato al sole. Gli esperti, ci informano che all’interno di un’auto si possono raggiungere temperature pericolose già dopo 10 minuti. Ovviamente non basta aprire i finestrini o parcheggiare all’ombra.

Tra i soggetti più esposti ci sono i bambini, perchè il loro organismo tende a disidratasi più velocemente e inoltre il loro corpo non riesce a regolare il calore corporeo come quello di un adulto. Tra i sintomi da non sottovalutare ci sono:

  • Una forte irritabilità;
  • Momenti di sonnolenza o apatia;
  • Pelle molto calda e leggermente arrossata;
  • Presenza di nausea e vomito;
  • Vertigini;
  • Perdita di coscienza nei casi più gravi.

Come proteggere i bambini durante i viaggi

Per proteggere i bambini durante un viaggio in auto in modo da ridurre ridurre i rischi è importante tenere presente i seguenti suggerimenti:

  • Attivare il climatizzatore dell'auto prima di far salire il bambino;
  • Programmare soste più frequenti durante i tragitti lunghi;
  • Offrire al bambino acqua regolarmente, anche se non viene richiesta dallo stesso;
  • Utilizzare tendine parasole sui finestrini posteriori in modo da proteggerlo dai raggi solari;
  • Vestire i bambini che dovranno affrontare il viaggio con abiti molto leggeri e traspiranti in modo da evitare che soffrano il caldo;
  • Evitare di viaggiare nelle ore più calde della giornata, generalmente tra le 11.00 e le 18.00.

Un’accortezza molto diffusa negli ultimi tempi è quella di lasciare sul sedile posteriore, e quindi accanto al bambino, un oggetto indispensabile, come la borsa o il telefono, per ricordarsi di controllare sempre la presenza del bambino prima di chiudere l’auto, in modo da non lasciarlo nell'abitacolo.

Prestare attenzione anche agli animali domestici

Anche gli animali domestici durante un viaggio vanno protetti dal caldo che può esserci in un abitacolo. Lasciare un animale in auto, anche per pochi minuti, può provocare un colpo di calore con conseguenze gravi. I segnali da monitorare sono:

  • Respiro affannoso e continuo;
  • Eccessiva salivazione;
  • Debolezza;
  • Vomito;
  • Difficoltà motorie;
  • Collasso nei casi più gravi. 

Viaggiare in sicurezza con gli animali

Quando si viaggia con un cane o un gatto è consigliabile adottare alcuni suggerimenti come:

  • Mantenere una temperatura confortevole nell'auto;
  • Garantire una buona ventilazione;
  • Portare sempre acqua fresca all'interno della vettura;
  • Sostare regolarmente in zone all'ombra;
  • Evitare passeggiate sull’asfalto bollente nelle ore più calde della giornata;
  • Non lasciare l’animale da solo in auto. 
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Ultimo aggiornamento Giovedì 25 Giugno ore 11:04

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