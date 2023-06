Ondata di caldo, bollino arancione e giallo: le città più roventi

L'Italia è nella morsa della prima ondata di calore. L'arrivo dell'anticiclone africano si fa sentire lungo tutto lo stivale con il Ministero della Salute che ha diramato la prima allerta caldo con tanto di bollettino che monitora le città più calde. Scattano il bollino arancione e giallo: ecco dove.

Allerta caldo in Italia con bollino arancione

E' ufficialmente arrivato il caldo in Italia. Il passaggio dell'anticiclone africano nella nostra penisola ha portato il bel tempo con sole e un considerevole aumento delle temperature con picchi oltre 30° in diverse città. Il Ministero della Salute, infatti, ha comunicato la prima allerta caldo con tanto di bollino arancione e giallo in diverse città italiane. Ricordiamo che il bollino arancione segnala "condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute" per le fasce più a rischio tra cui rientrano gli anziani. Non solo, tra le categorie a rischio in caso di forti ondate di calo rientrano anche i soggetti vulnerabili come malati cronici, bambini, donne in gravidanza.

Il primo grande caldo è in arrivo da mercoledì 21 giugno, giorno di solstizio d'estate, con le temperature che aumenteranno anche di 8° e picchi di anche 35°. Il bollino arancione scatta a Campobasso dove l'allerta caldo è stata diramata per mercoledì 21 giugno con tanto di emergenza e conseguenti rischi per la salute per tutti "i sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Bollino giallo in Italia per il caldo: ecco dove

Non solo, nella giornata di mercoledì 21 giugno scatta anche il bollino giallo, che rappresenta un livello di pre-allerta che viene diramato poco prima dell'arrivo di una forte ondata di caldo: 15 le città a rischio. Ricordiamo che il bollino giallo rappresenta una pre-allerta e indica la presenza di condizioni meteorologiche che possono precedere un'ondata di calore. Questo livello di rischio richiede una maggiore attenzione, soprattutto per persone sensibili come anziani, bambini, donne in gravidanza, e persone con malattie croniche.

Ecco le città più calde e a rischio da mercoledì 21 giugno: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.