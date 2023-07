Il caldo peggiora i sintomi dell'ansia: alcuni consigli per sentirsi meglio

Le temperature elevate e il senso di caldo amplificano i sintomi dell’ansia e la tensione emotiva. Non si tratta solo di suggestione, in quanto l’umidità e l’afa determinano le reazioni tipiche degli stati ansiogeni: accelerazione del battito cardiaco, difficoltà respiratorio, sudorazione eccetera.

Può essere allora utile adottare qualche accorgimento per sentirsi meglio, magari attraverso qualche tecnica di rilassamento come lo yoga o attraverso l'attività sportiva.

Come gestire la tensione emotiva in estate

L’ansia, in tutte le sue manifestazioni, è un disturbo sempre più diffuso tra la popolazione: ne soffre circa il 35% degli adulti di età compresa tra i 25 e i 60 anni. Si può manifestare in vari modi differenti e può essere correlata ad altre patologie come depressione e schizofrenia.

I sintomi più frequenti, tra cui irritabilità, difficoltà di concentrazione, ipervigilanza, inquietudine, sensazione di soffocamento e tachicardia, sono favoriti dalle alte temperature. Non a caso, per rilassarsi molto spesso si tende a cercare il fresco.

Oltre ai classici consigli per sopportare al meglio il caldo estivo, nei casi di ansia è importante essere indulgenti con sé stessi e non prestare troppa attenzione alle sensazioni spiacevoli indotte dall’umidità e dalle temperature elevate.

È utile anche non isolarsi, trascorrere tempo in mezzo alla natura e praticare attività fisica nelle ore più fresche della giornata. Nel caso in cui diventi difficile gestire i sintomi dell’ansia, è necessario chiedere aiuto a uno psicoterapeuta.