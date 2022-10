Disturbi d’ansia: cosa sono, quanto sono comuni e le cure disponibili

I disturbi d’ansia sono piuttosto comuni, molto più di quanto si potrebbe pensare: secondo la US Preventive Services Task Force, un gruppo di esperti indipendenti, il 26% degli uomini e il 40% delle donne ne fanno esperienza almeno una volta nella vita. A riportalo è la CNN, che ha provato a rispondere ad alcune delle domande più comuni sul tema insieme alla dottoressa Leana Wen, che insegna alla George Washington University Milken Institute School of Public Health

Disturbi d’ansia: quanto sono comuni

Secondo i dati più recenti, come detto, il 26% degli uomini e il 40% delle donne sviluppa nel corso della propria vita un disturbo d’ansa. Si parla, dunque, di un quarto della popolazione maschile e di 4 persone su 10 nella popolazione femminile. Si tratta dunque di problemi ampiamente diffusi che, secondo l’esperta, dovrebbero essere trattati con lo stesso livello di priorità che viene assegnato alle malattie fisiche.

Disturbi d’ansia: cosa sono

Per capire cosa sono i disturbi d’ansia, è importante fare una distinzione preliminare: c’è un’importante differenza tra la sensazione di essere in ansia e un disturbo d’ansia diagnosticato da un professionista del settore. In quest’ultimo caso si tratta di problemi caratterizzati da una sensazione persistente ed eccessiva di ansia, che compromette il normale funzionamento di una persona. Chi soffre di disturbi d’ansia può arrivare ad evitare determinate situazioni - come i momento di socialità o anche normali attività quotidiane - causando un impatto molto forte sulla vita del soggetto. Esistono vari disturbi d’ansia, che spaziano dagli attacchi di panico all’ansia generalizzata fino ai disturbi ossessivo-compulsivi.

Disturbi d’ansia: i sintomi

Le persone affette da disturbi d’ansia possono registrare un’ampia gamma di sintomi, dalla difficoltà a concentrarsi ai problemi d’insonnia fino agli attacchi di panico: questi ultimi si caratterizzano per la difficoltà a respirare, il battito cardiaco accelerato e la sudorazione fredda delle mani. Altri sintomi possibili sono il mal di testa, problemi allo stomaco, nausea, stanchezza. In generale, comunque, la gamma di problemi causati dai disturbi d’ansia è talmente ampia che è spesso difficile inquadrare esattamente i sintomi.

Disturbi d’ansia: le cure

Esistono due possibili terapie per i disturbi d’ansia: una farmacologica e una tramite la psicoterapia. Nel primo caso si ricorre all’utilizzo di farmaci, nel secondo all’analisi. Le due terapie posso, a seconda dei casi, anche essere seguite contemporaneamente. Anche i cambiamenti nello stile di vita, come allenarsi regolarmente e abbandonare il consumo di tabacco e alcol, possono rivelarsi utili. In ogni caso è bene ricordare che le terapie disponibili hanno ottimi tassi di successo, e chiunque pensi di avere un disturbo d’ansia dovrebbe rivolgersi al proprio medico o a un professionista del settore.