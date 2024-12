Botti di Capodanno 2025: le regole per divertirsi in sicurezza

La notte di San Silvestro che sancisce la fine e l'inizio di un nuovo anno, tradizione vuole che si festeggi l'arrivo del nuovo anno con i botti di Capodanno. Una pratica diffusa in Italia, ma anche nel resto del mondo. Peccato che ogni anno si registrano disagi, feriti e volte anche decessi per l'utilizzo errato dei fuochi d'artificio. Ecco una serie di regole promosse dai Carabinieri per divertirsi con i botti di Capodanno, ma in modo sicuro.

Botti di Capodanno: festeggiare si, ma con cautela

Il Capodanno 2025 si avvicina e allo scoccare della mezzanotte saranno milioni gli italiani (e non) che festeggeranno l'arrivo del nuovo anno con i fuochi d'artificio. In occasione della notte più lunga dell'anno i Carabinieri hanno promosso una campagna di sensibilizzazione e informazione mirata al corretto utilizzo dei fuochi d'artificio in modo da evitare danni e tragedie. L'uso incauto dei fuochi d'artificio può provocare lesioni molto gravi: da ustioni al volto e alle mani, ma anche danni alla vista. In caso di utilizzo di fuochi d'artificio illegali i danni possono essere ancora più rischiosi. L'accensione di fuochi d'artificio illegali, infatti, può provocare esplosioni che possono causare danni permanenti come la perdita di arti, ma anche dell'udito e vita.

Non solo, i botti di Capodanno non legali spesso sono realizzati all'interno di contenitori di plastica che fanno aumentare ancora di più i rischi, visto che durante l'esplosione si possono frammentare in tante schegge non rilevabili ai raggi x che possono essere comparati ad una vera e propria bomba.

Botti di Capodanno, le regole da seguire

Sono tantissime e variegate le iniziative che ogni anno vengono lanciate con l'arrivo del Capodanno per salvaguardare la salute di milioni di persone. Ecco per voi una serie di regole da leggere e seguire in modo da trascorrere la notte di San Silvestro nel migliore dei modi senza rinunciare a qualche fuoco d'artificio per celebrare l'arrivo del nuovo anno. Prima di tutto è importante ricordare che non esistono fuochi d'artificio sicuri, anche se in vendita c'è di tutto. A cominciare dalle ricercatissime stelline che sono i fuochi d'artificio preferiti dai bambini che bruciano a 300° e se utilizzati male possono anche provocare incendi sui tessuti. Non solo, in caso di acquisto di giochi pirotecnici è importante controllare che sulla confezione si presente una etichetta con il numero di decreto ministeriale con il nome del prodotto, la ditta produttrice e le modalità di utilizzo. In caso di gioco pirotecnico senza etichetta è da considerarsi proibito e non sicuro per l'utilizzo.

A seguire una serie di regole da seguire durante l'accensione dei fuochi d'artificio: