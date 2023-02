Bolide di San Valentino: ecco dove potrebbe essere caduto

Dopo l'avvistamento del bolide di San Valentino, transitato nel cielo del Centro - Sud d'Italia alle 18.50 circa del 14 febbraio 2023, è partita la caccia. Tanti si sono chiesti dove poteva essere caduto? Ecco le prime informazioni e stime (qui gli altri video).

Dove è caduto il bolide luminoso di San Valentino?

Il bolide di San Valentino, quella sfera luminosa transitata nel cielo alle 18.50 circa del 14 febbraio, dove è caduto? Secondo le stime effettuati dagli esperti della rete Prisma il bolide che ha attraversato i cieli di Puglia e Basilicata potrebbe essere disceso in una zona a Nord della città di Matera. Indicazioni più precise? Sui social e su Internet si sta diffondendo una vera e propria mappa che indica come zona di "impatto" del meteorite quella tra Borgo Venusio e Iesce.

Come sono giunti a identificare tale luogo gli esperti della rete Prisma? Hanno incrociato i dati forniti da tre telecamere (Castellana Grotte, Tricase e Vasto) controllando attentamente quanto queste avevano registrato durante il passaggio in atmosfera del bolide. Tali dati sono stati incrociati poi con quelli forniti dalle varie testimonianze oculari e con quelli riguardanti le condizioni meteo in quel momento e soprattutto la rosa dei venti. Alla fine si è arrivati a tracciare lo “strewn field”, ovvero l'area di potenziale caduta. Da trovare: una massa di circa 400-500 grammi nel caso di un pezzo unico o pezzetti più piccoli se il meteorite si è frantumato durante l'impatto.

Alla ricerca dei meteoriti: l'ultimo ritrovamento

Andare a caccia di meteorite non è semplice, ma sicuramente è molto affascinante e soprattutto non è una cosa insolita. A riprova vi è il ritrovamento, qualche giorno fa, in Normandia di un possibile frammento dell’asteroide 2023 CX1, alla cui ricerca hanno collaborato i partecipanti alla rete FRIPON, un programma internazionale di ricerca di meteoriti a cui aderisce anche la rete Prisma.