Bolide luminoso in Italia: le ultime news sugli avvistamenti e le immagini

Foto da Twitter

La sera di San Valentino un bolide luminoso ha attraversato il cielo italiano. Diversi gli avvistamenti, diverse le persone che si sono riversate sui social per chiedersi cosa potesse essere. Alcuni hanno addirittura detto di aver sentito un enorme boato prima di vedere la lunga scia luminosa di colore verde e bianca. Ecco tutte le ultime news.

Bolide luminoso in Italia: la meteore di San Valentino?

Un bolide luminoso davvero molto brillante di colore bianco - verdastro ha solcato i cieli d'Italia dopo le 18.50 circa di oggi, martedì 14 febbraio 2023. Gli avvistamenti sono avvenuti soprattutto al Centro - Sud. Di cosa si trattava? Molto probabilmente di un meteorite, così come è accaduto proprio ieri in Francia, sulla manica.

Il bolide luminoso, ovvero l'oggetto infuocato che ha solcato il cielo ha illuminato tutto per alcuni secondi, dai 2 ai 4, almeno secondo le diverse testimonianze di chi ha commentato l'accaduto sui social. Poi? A quanto pare si è disintegrato completamente entrando a contatto con l’atmosfera.

Di che cosa si trattava? Come già successo più volte molto probabilmente il bolide luminoso avvistato in Italia a San Valentino non era altro che una grande meteora che è riuscita a penetrare negli strati più bassi dell’atmosfera, trasformandosi in un bolide luminoso di colore verde.

Dove è stato avvistato? Al Sud, come in Puglia e in Sicilia, è sembrato essere basso all'orizzonte e visibile guardando in direzione Nord. Altri avvistamenti sono avvenuti: nelle Marche, in Campania, in Basilicata e nel Lazio.

Bolide luminoso in Francia il 13 febbraio: le news

Solo ieri un bolide luminoso in Francia ha attirato l'attenzione di tutti i curiosi. Erano le 20.05, ora locale, quanto è stato segnalato da molti testimoni in diverse regioni della Francia una avvistamento molto particolare riguardante un meteorite, "una palla infuocata che illuminava il cielo a giorno". Secondo le prime stime, il bolide ha attraversato l'atmosfera terrestre a una velocità di circa 75.000 chilometri orari ed era grande circa 1 metro. Ha generato un'intensa luminosità che ha sorpreso chi ha assistito al fenomeno.