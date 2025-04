Blue Origin, il volo di Lady Bezos e Katy Perry verso i confini dello spazio: immagini e video

Il 14 aprile 2025 resterà nella storia come la data del primo volo spaziale completamente al femminile organizzato da Blue Origin. A bordo della capsula New Shepard, sei donne straordinarie hanno viaggiato oltre la linea di Kármán, il confine simbolico dello spazio, per vivere un’esperienza unica e mandare un messaggio potente al mondo: lo spazio è anche donna.

Tra le protagoniste del viaggio, due nomi noti in tutto il mondo: Katy Perry, la popstar multiplatino amata da milioni di fan, e Lauren Sánchez, giornalista e compagna di Jeff Bezos, da molti ormai soprannominata “Lady Bezos”. Insieme a loro, un equipaggio variegato e ispirante, composto da scienziate, attiviste e professioniste di grande spessore.

Blue Origin: un volo simbolico oltre l’atmosfera

Il lancio è avvenuto dal sito di Blue Origin a Corn Ranch, in Texas. La missione, denominata NS-31, ha avuto una durata complessiva di circa 10 minuti e ha raggiunto un’altitudine di 106 km. Le passeggeri hanno sperimentato la microgravità per alcuni minuti, galleggiando liberamente nella cabina e osservando la Terra da una prospettiva mozzafiato.

Durante il volo, Katy Perry ha sorpreso tutti intonando “What a Wonderful World”, un momento toccante che ha commosso anche gli ingegneri a terra. Al rientro, la cantante è stata la prima a uscire dalla capsula e, visibilmente emozionata, ha baciato il suolo in segno di gratitudine e stupore.

L’equipaggio tutto al femminile

Oltre a Perry e Sánchez, hanno partecipato alla missione:

Gayle King , celebre giornalista e conduttrice americana

, celebre giornalista e conduttrice americana Aisha Bowe , ingegnera aerospaziale e fondatrice di STEMBoard

, ingegnera aerospaziale e fondatrice di STEMBoard Amanda Nguyen , attivista per i diritti civili e candidata al Nobel per la Pace

, attivista per i diritti civili e candidata al Nobel per la Pace Kerianne Flynn, produttrice cinematografica e sostenitrice di iniziative educative

Un gruppo eterogeneo, selezionato con l’obiettivo non solo di promuovere la presenza femminile nel settore spaziale, ma anche di rappresentare diverse voci, background e culture.

Video, immagini e reazioni dal web

Le immagini del volo e i video ufficiali pubblicati da Blue Origin hanno fatto il giro del mondo. I social sono stati invasi da commenti, meme e riflessioni: molti utenti hanno definito la missione “uno dei momenti più emozionanti dell’anno”.

REPLAY: A New Shepard tradition pic.twitter.com/dSexRmoZl7 — Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025

Sul canale ufficiale di Blue Origin è possibile rivedere tutte le fasi del volo, dal decollo al rientro.