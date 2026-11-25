Con l'arrivo delle festività di Natale 2026 milioni di italiani si sposteranno per raggiungere i propri cari e le famiglie. Per chi viaggerà in aereo è importante conoscere una serie di novità introdotte per i bagagli a mano. Cosa cambia?

Bagaglio in aereo: cosa cambia prima di Natale 2026?

Novità in arrivo per chi viaggia in aereo con il bagaglio a mano. Dallo scorso 10 novembre 2026, infatti, la Ryanair ha introdotto una serie di cambiamenti che hanno modificato così le precedenti regole in materia di check-in ed imbarco. I banchi del check-in per l'imbarco e i punti bag drop, ossia i punti dove consegnare il proprio bagaglio chiuderanno 60 minuti prima e non più 40 minuti.

Un tempo ridotto di circa 20 minuti di cui è importante tenere conto, in particolare per i ritardatari e per chi arriva sempre all'ultimo momento. Una novità resa necessaria in seguito all'introduzione dei controlli biometrici che stanno creando code negli aeroporti. Attenzione: la novità riguarda soprattutto chi viaggia con un bagaglio da stiva.

Dara Brady, Chief Marketing Officer della compagnia low cost irlandese, i Il passaggio dai 40 ai 60 minuti è stato necessario per velocizzare i controlli che in alcuni scali e grandi hub aeroportuali, hanno creato disservizi generali. L'obiettivo della compagnia è quello di garantire la puntualità dei voli e ridurre il numero di imbarchi mancati.

Per tutti i viaggiatori il consiglio è quello di recarsi almeno due ore e mezza se non tre ore prima in aeroporto, soprattutto se si viaggia con una valigia da imbarcare. Anche per chi viaggia solo con un bagaglio a mano e la carta di imbarco già disponibili è consigliabile non ridursi all'ultimo momento, ma recarsi in aeroporto in tempo.

Bagagli e misure per chi viaggia in aereo: cosa cambia?

Nessuna novità, invece, circa le misure dei bagagli. Tutti i viaggiatori in possesso di un biglietto Ryanair potranno portare a bordo uno zaino piccolo o una borsa personale di dimensioni massime 40x30x20 da posizionare sotto il sedile.

In caso di acquisto prioritario oltre alla borsa personale è possibile portare anche un trolley di dimensioni 55x40x20 centimetri con un peso massimo di 10 chili. Differente il discorso per chi ha una valigia da imbarcare. In questo caso è possibile scegliere tra 10 o 20 chili.