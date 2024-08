"Baci" di settembre 2024: quali sono le date da segnare sul calendario

Il nuovo mese porta con sé tanti appuntamenti con spettacoli celesti imperdibili. Tra questi ci sono le congiunzioni planetarie, che affascinano tutti gli appassionati di fenomeni celesti: quali sono quelle che vedremo a settembre? Ecco un elenco di date da segnare sul calendario per non perdersi nessuno dei fantastici "baci celesti" che il nuovo mese ci regalerà.

Quali Pianeti danzeranno con la Luna a settembre?

Le congiunzioni di settembre promettono di tenere molti skywatcher con gli occhi incollati al firmamento. Per poter ammirare i "baci" dovremmo attendere la seconda quindicina del mese, ma l'attesa sarà ampiamente ripagata dallo spettacolo che in pochi giorni ci regalerà il firmamento e che vedranno tutti protagonista il nostro satellite naturale. La Luna a settembre promette di regalarci moltissime emozioni, e oltre a imperdibili "baci" la vedremo brillare durante il plenilunio del Raccolto, oscurarsi un po' durante l'eclissi lunare parziale e splendere più grande e luminosa del solito, come solo una Superluna sa fare.

Ma tornando alle congiunzioni del mese, quali saranno i Pianeti che "danzeranno" con il nostro satellite? Si inizia il 17 settembre, con il "bacio" Luna-Saturno nella costellazione dell'Acquario. In quell'occasione il Signore degli Anelli sarà anche protagonista di una suggestiva occultazione lunare, che però non sarà visibile alle nostre latitudini. La Luna raggiungerà poi la costellazione del Toro, dove il 23 settembre alle 22:39 GMT sarà protagonista di un "bacio celeste" con Giove.

A distanza di 48 ore - sempre nella costellazione del Toro - il nostro satellite incontrerà invece Marte. La Luna e il Pianeta Rosso saranno in congiunzione il 25 settembre alle 12:40 GMT.

Quanto sono vicini due corpi celesti in una congiunzione?

Può accadere, alzando gli occhi al cielo nella notte, di notare che un corpo celeste è vicinissimo alla Luna o a un altro Pianeta, tanto da sembrare sfiorarlo. La congiunzione celeste - spesso indicata come "bacio" - ci regala l'illusione ottica di due corpi vicinissimi nel cielo.

In realtà però sono molto più lontani l'uno dall'altro di quanto appaiano a noi che li osserviamo dalla Terra. Di solito la loro distanza durante una congiunzione varia da 0,5° a 9°. Per capire bene questa distanza possiamo pensare che 0,5° corrisponde alla larghezza media di un disco di Luna piena. Talvolta i pianeti si avvicinano ancora di più, come accaduto nel 2020 quando Giove e Saturno sono apparsi a meno di 0,1° l'uno dall'altro. Tale evento si chiama Grande congiunzione e offre uno spettacolo unico per gli astronomi.