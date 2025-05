Asteroide 2002 JX8: quando arriva e perché è potenzialmente pericoloso?

Un grande asteroide potenzialmente pericoloso, ribattezzato 2002 JX8, transiterà nei prossimi giorni "vicino" alla Terra. Appurato che questo sasso spaziale non è-presenta alcun rischio di collisione con il nostro Pianeta, cresce negli appassionati di eventi celesti il desiderio di poterlo osservare. Quando e come potremmo vederlo?

Asteroide 2002 JX8: un corpo celeste potenzialmente pericoloso?

Molto spesso sentiamo parlare di asteroidi potenzialmente pericolosi, e questo termine evoca in molti immagini che sembrano appena uscite dal set del film Don't look up. Ma quanti di questi corpi celesti rappresentano una reale minaccia e quali sono le caratteristiche che li identificano come "potenzialmente pericolosi"?

Iniziamo con il dire che questo appellativo è utilizzato dalla Nasa per indicare quegli oggetti celesti di dimensioni significative e tali da permettere loro di provocare una catastrofe in caso di collisione con la Terra. Indubbiamente l'asteroide 2002 JX8, scoperto il 4 maggio 2002 dal sistema di sorveglianza LINEAR, è abbastanza grande da rientrare tra quelli potenzialmente pericolosi.

Sebbene vi sia discordanza sulle dimensioni dell'asteroide (gli studi dall'Agenzia Spaziale Europea hanno stimato un diametro compreso tra 240 e 500 metri, mentre per la Nasa si attesta tra i 230 e i 510 metri) non vi sono dubbi sul fatto che questo sasso rientri tra quelli potenzialmente pericolosi, visto che il termine viene assegnato a tutti i corpi celesti di diametro superiore a 140 metri.

Ma per poter davvero rappresentare un rischio, è anche necessario che la traiettoria porti l'asteroide a passare entro 7,5 milioni di chilometri dall'orbita terrestre. Anche in questo caso la definizione si adatta perfettamente a 2002 JX8, visto che questo sasso passerà a circa 0.02812 unità astronomiche (UA), pari a circa 4,2 milioni di chilometri da noi.

Quanto è pericoloso l'asteroide 2002 JX8?

Abbiamo visto che sia le dimensioni che la distanza dall'orbita terrestre, danno a questo asteroide il pieno diritto di fregiarsi del titolo di corpo celeste potenzialmente pericoloso. Ma allora c'è da avere paura? Assolutamente no, visto che il suo passaggio lo porterà il prossimo 9 maggio alle 13:02 ora italiana alla vicinanza massima con il nostro Pianeta, ma questa sarà comunque pari a circa 11 volte la distanza media che separa la Terra dalla Luna.

Come vedere l'asteroide 2002 JX8

2002 JX8 non rappresenterà quindi alcun rischio per la Terra, né nel passaggio del 9 maggio né in quelli stimati per i prossimi 100 anni. In compenso offrirà uno spettacolo davvero speciale, che moltissimi appassionati potranno anche seguire in diretta streaming grazie al collegamento offerto da Virtual Telescope Project, che seguirà l'evento il giorno prima del perigeo, ovvero giovedì 8 maggio, a partire dalle 22:30 ora italiana.

L'asteroide infatti sarà a meno di 10 gradi dalla Stella Polare, dunque sopra l'orizzonte per tutta la notte, sia l'8 che il 9 maggio prossimi, e la sua luminosità si attesterà intorno alla magnitudine 16.1. Sarà pertanto possibile fotografarlo disponendo di strumenti con un diametro di soli 100-150mm, mentre per osservarlo visualmente, ovvero accostando direttamente l'occhio all'oculare di un telescopio, saranno necessari strumenti di notevole apertura.