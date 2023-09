Equinozio d'autunno 2023, entriamo nell'autunno astronomico

Sabato 23 settembre, alle 8.49 ora italiana, l'equinozio d'autunno segna ufficialmente l'ingresso nella stagione astronomica. Ma perché data e ora dell'equinozio d'autunno cambiano ogni anno? Scopriamo insieme qualche curiosità sull'evento che segna il passaggio alla stagione autunnale.

Equinozio d'autunno 2023, data e ora

L'equinozio autunnale 2023 si verifica il 23 settembre - alle 6.49 UTC (8.49 ora italiana). Da quel momento entriamo nell'autunno astronomico. Tuttavia non si tratta di una data fissa, perché determinata in base al calendario siderale. Pur essendo sempre compreso tra il 21 e il 24 settembre, l'equinozio d'autunno varia di anno in anno. Il motivo è dovuto al fatto che - per compiere la sua orbita intorno al Sole - la Terra impiega un anno siderale, ovvero 365 giorni e 6 ore. Ogni anno quindi l'equinozio "ritarda" rispetto all'anno precedente di 6 ore, che vengono poi "recuperate" ogni 4 anni con l'anno bisestile.

Nel giorno dell'equinozio le ore di luce e quelle di buio si equivalgono in qualunque punto del Pianeta. Il termine deriva infatti dal latino aequa nox, che significa giorno uguale alla notte. Ciò è dovuto al fatto che il Sole si trova allo zenit all'equatore, e i raggi solari sono esattamente perpendicolari all'asse terrestre. Sebbene in tutto il mondo le ore di luce e quelle di buio si equivalgano, l'equinozio di settembre non rappresenta per tutti la fine dell'estate. Ciò accade solo nell'emisfero boreale, mentre in quello australe questo momento segna l'avvicendamento dell'inverno con la primavera.

Autunno 2023, arriva la stagione del foliage

Le temperature si stanno facendo via via più miti e le campagne si riempiono dei colori tipici del foliage. L'estate è giunta ormai agli sgoccioli e - dopo essere entrati nell'autunno meteorologico il 1° settembre scorso - ci apprestiamo ormai a dare il benvenuto anche a quello astronomico.

Tuttavia le temperature rimangono piacevoli e - dopo un fine settimana di inizio autunno all'insegna del maltempo - sono previsti miglioramenti con le colonnine di mercurio in risalita.