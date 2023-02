Austria travolta dalla neve: il comune di Wildalpen sommerso e isolato per rischio valanghe

Austria travolta dalla neve. Nelle ultime ore il paese ha dovuto affrontare un'ondata di maltempo senza precedenti che ha visto cadere grandissime quantità di neve con conseguenti danni e disagi in diversi comuni. Tra i tanti, il laender orientale di Wildalpen, paese della Stiria, è stato letteralmente sommerso ed isolato.

Tormenta di neve in Austria: Wildalpen ricoperta da 120 cm di manto bianco

Nevicate abbondanti hanno colpito negli ultimi giorni l'Austria facendo registrare danni e disagi in diversi lander del paese di lingua tedesca dell'Europa centrale. Solo a Wildalpen, paese della Stiria, sono caduti 120 cm di neve che hanno mandato in tilt il comune austriaco. Le grandi quantità di neve, infatti, hanno isolato e sommerso il lander con le strade di accesso chiuse al traffico.

Tantissimi i disagi alla circolazione locale e stradale dove è scattato l'obbligo di catene per la neve per allarme di criticità in Alta e Bassa Austria, Stiria e Tirolo. Non solo, in diversi lander è scattata l'allerta per possibile rischio valanghe. A peggiorare la situazione anche il fortisismo vento che ha impegnato i vigili del fuoco di Vienna in ben 170 interventi nelle ultime 24 ore.

Austria sotto la neve: scatta l'allarme valanghe

L'ondata di maltempo e neve che ha interessato l'Austria nelle ultime ore non riguarda solo il comune di Wildalpen. Circa 50 centimetri di neve sono caduti in tutto lo stato europeo e nelle prossime ore la situazione potrebbe anche peggiorare.

Le intense e abbondanti nevicate, infatti, hanno fatto scattare l'allarme valanghe nel Tirolo e Vorarlberg con gli esperti che hanno invitato gli appassionati di sport invernali a prestare la massima attenzione. Diverse le strade chiuse al traffico per rischio di valanghe e intanto si registrano anche le prime vittime: due persone sono state seppellite da masse di neve, nel Vorarlberg, mentre un uomo è morto a causa di una slavina.