Aurora boreale, pilota d'aereo la vede in volo e inverte la rotta per mostrarla ai passeggeri

Passeggeri fortunati quelli del volo EasyJet EZY1806 da Reykjavik a Manchester che hanno potuto assistere all'aurora boreale grazie a una manovra del pilota.

Pilota di volo inverte la rotta per mostrare l'aurora boreale ai passeggeri

Negli scorsi giorni l'aurora boreale è stata visibile in diverse zone d'Europa in modo nitido. Lo spettacolo di luci danzanti nel cielo ha raggiunto infatti anche Germania, Gran Bretagna e Francia, fatto abbastanza insolito se si considera che l'aurora boreale è un fenomeno tipicamente nordico e che per osservarla bisogna trovarsi a una latitudine Nord di 60-70 gradi. Stavolta però, come detto, l'aurora boreale è stata visibile anche in altre aree dell'Europa grazie a una serie di combinazioni che hanno spostato il fenomeno più a sud. Lo sanno bene i passeggeri del volo EasyJet EZY1806 che da Reykjavik andava verso Manchester.

La capitale islandese è un luogo perfetto per assistere alle aurore data la sua latitudine, eppure le persone a bordo dell'aereo in questione stavano rientrando nel Regno Unito senza averla potuta ammirare. Soltanto avvicinandosi alla Gran Bretagna il pilota dell'aereo ha visto le luci verdi e viola che brillavano in cielo, così ha pensato di fare un regalo ai passeggeri mostrandola. Dapprima ha spento le luci a bordo per facilitare la visione, ma non tutti riuscivano a osservare nitidamente il fenomeno; così il pilota ha fatto di più ed è andato anche contro la prassi. Un giro di 360 gradi con l'aereo per invertire la rotta mostrando così la grandiosa scena in tutto il suo splendore. Ovviamente nello stupore generale tutti si sono precipitati a scattare foto che hanno poi condiviso sui social una volta atterrati.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights 🤩 pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo — Adam Groves (@APTGroves) February 27, 2023

Adam Groves, autore degli scatti più belli realizzati sull'aereo, ha raccontato il tutto ai microfoni della Bbc. L'uomo ha spiegato che a metà del volo i passeggeri che sedevano sul lato sinistro riuscivano a vedere lo spettacolo dal finestrino, mentre quelli che erano sul lato destro si stavano perdendo una simile meraviglia. Per questo motivo il pilota ha invertito la rotta, così da permettere all'altra metà dei passeggeri di ammirare l'aurora boreale. Uno strappo alla regola che ha però reso felici molte persone e ha portato tanta pubblicità alla compagnia aerea stessa, che ha preso la palla al balzo per affermare: "Il nostro equipaggio farà sempre di tutto per i nostri clienti e siamo lieti di aver potuto condividere con loro questa visione speciale".