L’aurora boreale in Scozia: lo spettacolo della natura. VIDEO

Uno spettacolo incredibile, che ha illuminato il cielo della Scozia e meravigliato gli occhi di chi ha potuto ammirarlo: l’aurora boreale ha fatto una apparizione nel Regno Unito. Non si tratta di un evento particolarmente raro: sebbene di solito questa meraviglia della natura sia osservabile a latitudini diverse, nell’Artico e nell’Antartide, non è raro che sia possibile incontrarla anche in Scozia. Le zone più favorevoli sono quelle più a nord della Gran Bretagna, tra cui l’isola di Lewis e Harris. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’aurora boreale.

Aurora boreale: cos’è e quando avviene

L’aurora polare è un fenomeno luminoso, che nasce nell’atmosfera terrestre: avviene quando protoni ed elettroni provenienti da venti solari interagiscono con la ionosfera del nostro Pianeta. Questa interazione causa l’eccitazione degli atomi nell’atmosfera, che quando si diseccitano emettono luce. L’effetto ottico visibile dalla superficie terrestre assume diverse colorazioni, che spaziano dal rosso all’azzurro: il colore più comune e noto, comunque, è il verde. La aurore vengono dette polari perché è più facile osservarle nelle aree vicine ai due poli, e assumono la denominazione di “aurora boreale” o “aurora australe” a seconda dell’emisfero in cui vengono avvistate.

Aurora boreale: dove vederla

Come detto, l’aurora polare nel nostro emisfero assume il nome di aurora boreale. È possibile osservarla nei territori più vicini al Polo Nord: per chi volesse fare un viaggio alla ricerca di questo spettacolo della natura, i luoghi più indicati sono: Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia, Groenlandia. A questi si aggiungono anche il Canada e l’Alaska.