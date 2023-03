Aurore boreali in Europa: lo spettacolo arriva fino in Francia, le bellissime immagini

Lo spettacolo entusiasmante dell'aurora boreale si è avvicinato moltissimo a noi e negli scorsi giorni è stato possibile ammirarlo addirittura fino in Francia, dove è davvero rarissimo. Ecco le bellissime immagini dell'evento.

Aurora boreale in Europa e Francia

Diciamoci la verità: l'aurora boreale è uno degli spettacoli naturali più belli in assoluto e almeno una volta nella vita ognuno di noi dovrebbe assistervi. Per farlo però è necessario affrontare un costoso viaggio fino in Scandinavia in determinati periodi dell'anno, al freddo di un paesaggio ghiacciato. Eppure negli scorsi giorni questa meraviglia della natura si è avvicinata moltissimo a noi e ha reso felici tanti abitanti europei mostrandosi a loro senza che si spostassero da casa. Inghilterra, Germania e Francia sono lontane dai luoghi tipici dell'aurora boreale, eppure anche questi Paesi hanno potuto godere della sua luce incandescente ed emozionante.

Big thanks to the @easyJet pilot of EZY1806 from Reykjavik to Manchester who did a 360 fly by mid flight to make sure all passengers could see the incredible Northern Lights 🤩 pic.twitter.com/A4CHi9Hqgo — Adam Groves (@APTGroves) February 27, 2023

Un'aurora boreale avviene quando si verificano esplosioni ed eruzioni solari, da cui vengono espulse grandi quantità di particelle. Queste, poi, incontrano il campo magnetico terrestre e interagendo con gli strati superiori dell'atmosfera danno vita a queste colorate danze luminose. Come dicevamo, però, per assistere al fenomeno bisogna trovarsi solitamente a circa 60 o 70 gradi di latitudine Nord e dunque non certamente in Francia e zone limitrofe. Eppure negli scorsi giorni si è verificato un evento raro che ha portato il fenomeno delle "northern lights", come lo chiamano gli Inglesi, anche in Francia, Germania e Gran Bretagna.

Stunning northern lights display over Donegal last night🌌



Ranafast

Donegal

Ireland pic.twitter.com/8K1zIrAkQU — Gemma Heaney (@GemmaHeaney1) February 27, 2023

🌎 Take a look at these not-so-northern lights!



The northern lights (or aurora borealis) were seen further south than is typical over the weekend. pic.twitter.com/jo5beC7wu0 — FRANCE 24 English (@France24_en) February 28, 2023

Ma come mai è successo tutto ciò? Di recente c'è stata un'importante tempesta geomagnetica che ha permesso l'osservazione dell'aurora boreale anche a latitudini non abituate al fenomeno. Non si tratta della prima volta, anzi ci sono precedenti registrati addirittura in Italia. Era il 17 febbraio 1848 quando l'osservatorio astronomico di Capodimonte a Napoli segnalò di aver visto il cielo colorarsi e illuminarsi, ovviamente nello stupore generale di chi non aveva mai potuto assistere a quella meraviglia neppure in fotografia.