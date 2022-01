Aurora boreale: la più bella da anni. Cos'è, come e dove vederla

Foto Ansa

L'aurora boreale è uno spettacolo della natura da vedere almeno una volta nella vita. Sin dall'antichità gli uomini, nei luoghi più reconditi del pianeta, hanno potuto ammirare questa danza di luci colorate che compaiono nel cielo. Ma cosa è l'aurora boreale? Quando si verifica e soprattutto dove è possibile ammirarla? Scopriamolo insieme!

Aurora boreale, cosa è e quando si verifica?

L'aurora boreale rappresenta per milioni di persone un sogno da vivere almeno una volta nella vita. Nell'antichità questo fenomeno veniva associato alla magia e alla presenza di spiriti che coloravano il cielo di un fascio di luci di colore verde, rosso, giallo, rosa, viola e bianco. Non solo, ci sono anche diverse leggende sulla danza di luci colorate. In realtà l'aurora boreale è un fenomeno davvero unico che ci regala la natura. Quando si verifica? Il fenomeno si crea quando, durante le grosse esplosioni ed eruzioni solari, grandi quantità di particelle vengono sparate dal sole. Queste particelle entrano in contatto con il campo magnetico terrestre interagendo con gli strati superiori dell'atmosfera. Durante questa interazione si genera l'incantevole spettacolo di luci.

Per gli antichi l'aurora boreale segnava il ritorno degli spiriti dei morti, mentre in Lapponia si associava alla leggenda dei fuochi della volpe. Per i lapponi, infatti, questo fenomeno si verificava quando la coda della volpe colpiva la neve creando delle scie colorate nel cielo. Leggende a parte, l'aurora boreale è uno spettacolo unico che è possibile ammirare oltre i 60°-70° di latitudine Nord in determinate zone della terra. Per godere di questa magia di colori nel cielo, infatti, bisogna recarsi in Alaska, Canada, la punta meridionale della Groenlandia, Islanda e la parte settentrionale della Scandinavia.

Aurora boreale, dove vederla?

La magia dell'aurora boreale è nota a tutti, ma in pochi sono riusciti a poterla ammirarla dal vivo. Diverse sono le zone dove è possibile andare per vivere questa esperienza fuori dal tempo. Per chi vuole ammirare questo spettacolo della natura è possibile recarsi nella zona nord della Scandinavia, ma anche in Finlandia, Norvegia, Svezia, Islanda e Scozia. Da non dimenticare la Lapponia dove è possibile ammirare una delle aurore boreali più belle di sempre come si vede in questa foto dall'archivio Ansa del 2018. Proprio in questi primi giorni del 2022 nella città di Rovaniemi, nel Circolo Polare Artico, è apparsa in cielo una delle aurore boreali più grandi degli ultimi due anni. Il cielo si è colorato di verde facendo letteralmente sognare i cittadini, ma anche i fotografi del posto che per circa un'ora hanno potuto godere di uno spettacolo di una bellezza unica.

Non solo, l'aurora boreale è visibile anche in Canada e Alaska.

Ecco per voi una lista delle migliori location dove poter assistere a questo spettacolo unico e magico:

Reykjavik, in Islanda;

Farnebofjarden National Park, in Svezia;

Mucho Lake Provincial Park, British Columbia, in Canada;

Alaska;

Tromso, in Norvegia;

Penisola di Kola, in Russia;

Yellowknife, in Canada;

Isole Svalbard, in Norvegia;

Kakslauttanen Artic Resort, in Finlandia;

Parco Nazionale di Abisko, in Svezia;

Groenlandia.

L'Islanda non è solo il luogo più sicuro dove viaggiare nel 2022 per Global Peace Index 2021 e Berkshire Hathaway Travel Protection, ma anche il posto dove è possibile ammirare una delle più belle aurore boreali. Qui, infatti, il fenomeno è visibile quasi tutto l'anno, anche se il periodo migliore è quello tra settembre fino a metà aprile. E' consigliabile recarsi in luoghi non troppo illuminati, visto che lo spettacolo di luci è ancora più chiaro e magico al buio. L'orario per vedere l'aurora boreale è dalle 18.00 all'1.00, ma il momento migliore è durante la notte dalle 22.00 all'1.00.