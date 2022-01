Dove andare in vacanza nel 2022? Nonostante il mondo sia provato dalla pandemia da Covid-19, la rivista Travel Pulse ha stilato una classifica con le destinazioni più sicure dove trascorrere qualche giorno di relax nei prossimi mesi. Curiosi di scoprire qual è il posto più sicuro al mondo ai tempi del Coronavirus? Scopriamolo insieme.

Viaggiare sicuri nel 2022: ecco le mete dove andare

La Global Peace Index 2021, l’indice dell’Institute for Economics and Peace che monitora la pace nel mondo, ha stilato una lista delle destinazioni più sicure dove prenotare un viaggio nel 2022. Si tratta di una classifica speciale nata dalla collaborazione con i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e la compagnia di assicurazioni di viaggio Berkshire Hathaway Travel Protection. Viaggiare nel 2022 si può e anche in totlae sicurezza nonostante una pandemia mondiale. Per fortuna rispetto allo scorso anno la situazione è migliorata grazie ai vaccini, al momento l'unica vera arma contro il Covid-19, e l'utilizzo del green pass adottato quasi in tutto il mondo.

Ma quali sono le destinazioni più sicure dove andare in vacanza nel 2022 secondo la rivista Travel Pulse? Cominciamo dalla posizione numero 26 dove troviamo gli Emirati Arabi Uniti che vantano il più alto numero di persone vaccinate. Tra le mete sicure anche le Isole Vergini Britanniche dove sono benvenuti tutti i viaggiatori internazionali e i turisti che hanno completato il ciclo di vaccinazione. E ancora: il Canada e Grenada, stato insulare nel mar dei Caraibi sud-orientale, dove all'ingresso è richiesto ai viaggiatori il pagamento di una tassa di 150 dollari necessaria per eventuali spese Covid. Da non dimenticare poi la compilazione del form Travel Authorization.

Viaggi all'estero in sicurezza: dalle Fiji alla Nuova Zelanda si può

La lista delle destinazioni più sicure dove viaggiare nel 2022 non finisce qui. Travel Pulse tra le mete da non perdere ha inserito anche le Fiji, un arcipelago formato da più di 300 isole conosciuto in tutto il mondo per le spiagge costellate di palme e la presenza di bellissime barriere coralline. E ancora: le Isole Bahamas, un arcipelago dove è possibile godere di un clima soleggiato tutto l'anno. Attenzione: per l'ingresso è necessario essere in possesso di un tampone negativo effettuato 5 giorni prima dell'arrivo.

Ma qual è il luogo più sicuro dove viaggiare nel 2022 ai tempi del Covid-19? Al primo posto della classifica c'è l'Islanda scelta dalla Global Peace Index 2021 e Berkshire Hathaway Travel Protection. Tra le mete sicure segnaliamo anche la Giamaica dove, prima dell'ingresso, è necessario esibire un tampone negativo al Covid fatto 3 giorni prima dell'arrivo e l'autorizzazione Travel Authorization Document. Infine la Nuova Zelanda dove possono accedere solo i turisti che hanno completato il ciclo vaccinale.