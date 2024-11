Meteo, arriva l’inverno in Italia: il mese di novembre tra freddo polare, neve e altra pressione

Arriva l'inverno in Italia. Il mese di novembre ha portato freddo polare e neve in diverse zone del nostro Paese. La Tempesta Caetano attraversa il Centro-Sud con venti molto forti, anche oltre 100 km/h, e rischio mareggiate sulle coste. Nel weekend, l'ultimo del mese di novembre, invece, ci sarà il ritorno dell'alta pressione. Ecco i dettagli e le ultime news.

Arriva l'inverno in Italia: freddo, vento e neve

In questa seconda parte di novembre 2024 è arrivato l'inverno in Italia. La perturbazione numero sei del mese sta attraversando il nostro Paese da Nord a Sud con venti molto forti e un sensibile calo termico.

I venti hanno raggiunto raffiche anche oltre i 100 km/h e i mari, di conseguenza, si diventati localmente molto agitati, con onde anche oltre i 5 metri. Su molte coste c'è allerta per rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Oggi al Nord, in Toscana e in Lazio è atteso un rapido miglioramento e domani, sabato 23 novembre, l'altra pressione si estenderà a tutto il nostro Paese.

Cosa accadrà dopo questo primo veloce assaggio d’inverno? L'ultimo weekend del mese si profila uno scenario meteo decisamente più tranquillo. Avremo un deciso rialzo della pressione, con tempo stabile e freddo in attenuazione, soprattutto al Centro-Sud.

Novembre 2024, come si chiude il mese? Le tendenze

Avremo un altro assaggio di inverno per la fine del mese di novembre 2024? Ebbene la prossima settimana sarà caratterizzato dall’alta pressione sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Il tempo sarà stabile ma non del tutto soleggiato con nubi anche compatte. Le temperature saranno stazionarie o in ulteriore lieve aumento con valori vicini alla norma.

Martedì 26 novembre una debole perturbazione potrebbe rapidamente attraversare il Nord Italia e la Toscana settentrionale riportando un po’ di piogge. La quota neve rimarrà alta e i fiocchi cadranno solo sulle Alpi. Mercoledì 27 novembre le regioni meridionali faranno i conti con la stessa perturbazione, ma con fenomeni isolati e deboli. Il clima rimarrà mite.