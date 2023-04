Brilla in cielo la Luna Rosa, iniziato il conto alla rovescia con il plenilunio di Pasqua

La Luna Piena di aprile sta per sorgere nel cielo, e stanotte saranno moltissimi gli appassionati che - dopo il tramonto - volgeranno lo sguardo a ovest per ammirare il nostro satellite che, per l'occasione, emanerà una luce particolare. Non sarà veramente rosa, ma ciò non toglierà niente a uno spettacolo che si preannuncia capace di farci trattenere il fiato.

Luna Piena d'aprile, il plenilunio di Pasqua?

La Luna Piena d'aprile che sta per sorgere nel cielo è spesso indicata anche come Plenilunio pasquale, o Luna Piena di Pasqua. Ma quale relazione c'è tra questo evento e la festività?

Pasqua - come tutti sappiamo - è una festa mobile e viene celebrata nella prima domenica dopo il plenilunio che segue l’equinozio di primavera, che quest’anno si è verificato il 20 marzo. La Luna Piena di stanotte sarà quindi il primo plenilunio di primavera - quello che "fissa" la data di Pasqua - che come tutti sappiamo si celebrerà la prossima domenica 9 aprile.

Quando e come ammirare la Luna Rosa 2023

Come anticipato non aspettatevi di vedere una luna tinta di rosa. Il colore del nostro satellite non cambierà, e l'appellativo di Full Pink Moon - Luna piena rosa - è stato dato al quarto plenilunio dell'anno dai nativi americani, in riferimento alle fioriture del Muschio Rosa, o Phlox subulata.

Fatta questa premessa vediamo ora come ammirare questo plenilunio così suggestivo.

Come fanno sapere dall'Uai il plenilunio della Luna Rosa sarà tecnicamente domani 6 aprile alle 8.35 ora italiana. In quel momento il sole sarà già alto nel cielo, per cui - per ammirare al meglio lo spettacolo celeste - dovremmo volgere lo sguardo a ovest nelle ore notturne precedenti, e sperare in condizioni climatiche favorevoli all'osservazione. Lo spettacolo sarà ovviamente visibile anche a occhio nudo.

©Stellarium- cielo del 6 aprile ore 1.00 circa

In caso di maltempo sarà comunque possibile seguire l'evento grazie alla diretta streaming offerta da Virtual Telescope, collegandosi al sito a partire dalle 5.30 UTC (7.30 ora italiana).