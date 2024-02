Raro triangolo celeste Luna-Marte-Venere visibile a occhio nudo, quando ammirarlo

Foto NASA

Luna, Marte e Venere si preparano a regalarci un insolito e affascinante triangolo celeste. Lo spettacolo - tempo permettendo - sarà perfettamente visibile a occhio nudo e promette di incantare migliaia di appassionati.

Luna-Marte-Venere pronte a stupire

Il nostro satellite naturale, il Pianeta Rosso e il "gemello" della Terra offrono spesso spettacoli celesti che tengono incollati al firmamento migliaia di skywatcher. Tuttavia quello che sta per arrivare promette di avere qualcosa di davvero magico. Il motivo? Luna, Marte e Venere saranno coprotagoniste di un affascinante triangolo celeste. Non capita spesso di poterle ammirare contemporaneamente immerse in un "abbraccio" ed è per questo che moltissimi appassionati si stanno preparando al meglio a questo evento.

Come fanno sapere dall'Uai , l'Unione Astrofili Italiani, una sottile falce di Luna calante sorgerà all'alba dell'8 marzo seguita dai due Pianeti, regalandoci uno dei più suggestivi triangoli del firmamento. Il nostro satellite si troverà nell'ottava e ultima fase del ciclo lunare - ad appena due giorni dalla Luna Nuova - e avrà una luminosità del 6.2%. Tutto ciò però non impedirà ai tantissimi appassionati di ammirare questo insolito show, che - se il tempo sarà clemente - risulterà perfettamente visibile a occhio nudo.

©Stellarium - cielo dell'8 marzo ore 6.00 circa

Come vedere il triangolo Luna-Marte-Venere nel cielo di marzo

Come abbiamo anticipato per godersi questo nuovo spettacolo non serviranno attrezzature particolari. Sarà sufficiente alzare gli occhi al cielo - in direzione della costellazione del Capricorno - nelle prime ore dell'alba dell'8 marzo per lasciarsi incantare dall'insolito triangolo celeste.

Non si tratterà di un triangolo facile da individuare, poiché i tre astri si troveranno molto bassi sull'orizzonte. Per favorire l'osservazione consigliamo di scegliere luoghi particolarmente bui, allontanandosi dalle fonti di inquinamento luminoso delle città. Ovviamente sarà necessario anche poter contare su un cielo sereno e libero da nubi.