Naso all'insù nel weekend, sorgerà la Luna delle Fragole

Torna l'appuntamento con la Luna Piena, e nel weekend saranno in moltissimi a tenere gli occhi incollati al cielo per poter ammirare il Plenilunio delle Fragole. Ecco qualche curiosità sul nostro satellite, che raggiungerà la fase di piena nei prossimi giorni.

Luna Piena delle Fragole 2023, quando?

La Luna - tra pochi giorni - brillerà al massimo del suo splendore. L'appuntamento con il plenilunio delle Fragole 2023 è fissato per domenica 4 giugno alle 3.43 UTC (5.43 ora italiana). Individuarla non sarà affatto difficile: il disco lunare splenderà basso all'orizzonte - nella costellazione dello Scorpione - accanto ad Antares, la sua stella più luminosa.

Ad affascinare sarà soprattutto la sua colorazione, tra il rosaceo e il rosso. Se facciamo attenzione potremmo osservare che il nostro satellite assume ogni mese una sfumatura diversa, che va dal giallo al rosso, e nel sesto mese del calendario gregoriano la Luna Piena che preannuncia l'estate si tinge di rosa. Tuttavia non è per la colorazione che il plenilunio di giugno è associato alle fragole.

Plenilunio delle Fragole, origini del nome

Sebbene anche nella sua colorazione il nostro satellite ricordi vagamente i deliziosi frutti rossi, il nome di questo plenilunio è legato - come accade ogni mese - alle tradizioni e alle usanze dei nativi americani, che identificavano con questo evento il periodo in cui le fragoline di bosco abbondavano.

Ma non è il solo termine che identifica il plenilunio di giugno, e oltre alla sua variante inglese Strawberry Moon è spesso indicato anche con il nome di "Luna delle Rose", "Luna Piena dei Fiori" o "Luna del Miele". Ciascuno di questi termini è legato alle caratteristiche del mese, e se da un lato si vuole omaggiare il tempo in cui i fiori sbocciano riempiendo i prati con i suoi colori, dall'altro vi è un chiaro riferimento al periodo dei matrimoni, e all'usanza di regalare ai novelli sposi l'idromele o il miele, come augurio di fertilità.

Luna Piena della Fragola 2023, curiosità

La Luna Piena di giugno è stata spesso legata a eventi "extra". Nel 2020 il plenilunio è stato accompagnato da un'eclissi penombrale visibile anche dall'Italia - esattamente come quella che ha accompagnato il plenilunio di maggio 2023 (anche se in quest'ultimo caso gli appassionati del firmamento italiani sono stati un po' più sfortunati e hanno potuto assistere solo alla parte finale del fenomeno). Lo scorso anno abbiamo invece assistito al plenilunio che ha visto - a giugno 2022 - splendere in cielo la Superluna delle Fragole.

Il plenilunio di giugno 2023 non vedrà nessuna eclissi, e si troverà a una distanza superiore a quella stabilita dall'astrologo Richard Nolle nel 1979 per potersi definire una Superluna. Tuttavia la prima Luna Piena dell'estate è pronta a regalarci uno spettacolo celeste imperdibile, che potremmo seguire in diretta alzando gli occhi al firmamento. Ovviamente avremmo bisogno di un cielo sereno e privo di nubi.