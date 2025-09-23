FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Bacio Luna-Marte visibile a occhio nudo: ecco quando vedere lo sp...

Bacio Luna-Marte visibile a occhio nudo: ecco quando vedere lo spettacolo celeste

Luna e Marte tornano a duettare nel cielo di settembre. Data e orario dello spettacolo celeste visibile a occhio nudo, e qualche consiglio per ammirarlo al meglio.
Spazio23 Settembre 2025 - ore 12:25 - Redatto da Meteo.it
Spazio23 Settembre 2025 - ore 12:25 - Redatto da Meteo.it

Un nuovo spettacolo si prepara a tenere molti appassionati di eventi celesti con il naso all'insù: tra poche ore Luna e Marte saranno protagoniste di una congiunzione che, se il tempo sarà clemente, potremmo vedere a occhio nudo.

Bacio Luna-Marte protagonista del cielo di settembre

Non si tratta sicuramente di una congiunzione rarissima, ma è pur sempre uno spettacolo che riesce a tenere molti skywatcher con il naso all'insù. Stiamo parlando della congiunzione Luna-Marte.

Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) l'incontro avverrà domani, 24 settembre. Il momento migliore per vedere il nostro satellite naturale e il Pianeta Rosso vicini, sarà subito dopo il tramonto del Sole. Proprio nelle prime ore della sera infatti, avremmo l'occasione di ammirare i due corpi celesti piuttosto bassi all'orizzonte. La loro posizione non renderà certo agevole l'osservazione, ma in presenza di condizioni meteo favorevoli, potremmo ammirarli entrambi a occhio nudo.

Una sottile falce di Luna crescente sorgerà sull'orizzonte occidentale, nella porzione di cielo "a cavallo" tra la costellazione della Vergine e quella della Bilancia, posizionandosi a breve distanza dal Pianeta Rosso.

©Stellarium - cielo del 24 settembre ore 19:30 circa

Come vedere la congiunzione Luna-Marte del 24 settembre

Come anticipato sarà necessario poter contare su cieli sereni. L'assenza di nubi permetterà di seguire quest'ultimo show celeste di settembre anche a occhio nudo.

Per poter scorgere al meglio i due corpi celesti, prossimi al tramonto e quindi piuttosto bassi all'orizzonte, sarà necessario anche scegliere un punto di osservazione che presenti una visuale libera da ostacoli. A chi vuole cimentarsi nell'osservazione di questa congiunzione decisamente più ostica di altre, consigliamo anche di allontanarsi dalle fonti di inquinamento luminoso delle città. Le luci artificiali potrebbero infatti creare molto disturbo a un evento che promette di regalarci tante emozioni.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Nuovo asteroide scoperto: NEO 2025 SW verso un passaggio ravvicinato con la Terra
    Spazio23 Settembre 2025

    Nuovo asteroide scoperto: NEO 2025 SW verso un passaggio ravvicinato con la Terra

    L’asteroide NEO 2025 SW passerà vicino alla Terra il 25 settembre 2025, ma non rappresenta alcuna minaccia di collisione.
  • Scoperto un nuovo quasi satellite terrestre: da dove arriva e perché non resterà a lungo
    Spazio18 Settembre 2025

    Scoperto un nuovo quasi satellite terrestre: da dove arriva e perché non resterà a lungo

    Individuato un nuovo compagno della Terra: si tratta di un oggetto celeste eccezionalmente raro, noto come quasi-satellite.
  • Ultime stelle cadenti d'estate: arrivano le rho Pegasidi
    Spazio18 Settembre 2025

    Ultime stelle cadenti d'estate: arrivano le rho Pegasidi

    Stelle cadenti nel cielo estivo: a poche ore dall'equinozio d'autunno le rho Pegasidi raggiungeranno il picco, regalandoci uno spettacolo unico.
  • Torna il bacio Luna-Venere, visibile a occhio nudo
    Spazio16 Settembre 2025

    Torna il bacio Luna-Venere, visibile a occhio nudo

    Il Pianeta gemello della Terra e il nostro satellite naturale protagonisti di un duetto celeste: data e consigli per vedere il bacio Luna-Venere.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Tendenza23 Settembre 2025
Meteo, nuove piogge in arrivo da venerdì 26 settembre: la tendenza fino al weekend
Condizioni meteo instabili anche nell'ultima parte della settimana: tra venerdì e il weekend piogge in molte regioni e clima fresco!
Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
Tendenza22 Settembre 2025
Meteo, tempo instabile e fresco anche da metà settimana: la tendenza
Atmosfera instabile e temperature sotto la norma al Centro-nord. Valori in calo anche al Sud nel fine settimana. La tendenza meteo dal 25 settembre
Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenza dal 24 settembre
Tendenza21 Settembre 2025
Meteo, aria molto fresca e temperature sotto la norma: la tendenza dal 24 settembre
Netto cambio di scenario: dal caldo anomalo a un clima autunnale con temperature sotto le medie e neve sulle Alpi. Nuove fasi instabili. La tendenza meteo dal 24 settembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 23 Settembre ore 13:17

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154