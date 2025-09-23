Bacio Luna-Marte visibile a occhio nudo: ecco quando vedere lo spettacolo celeste

Un nuovo spettacolo si prepara a tenere molti appassionati di eventi celesti con il naso all'insù: tra poche ore Luna e Marte saranno protagoniste di una congiunzione che, se il tempo sarà clemente, potremmo vedere a occhio nudo.

Bacio Luna-Marte protagonista del cielo di settembre

Non si tratta sicuramente di una congiunzione rarissima, ma è pur sempre uno spettacolo che riesce a tenere molti skywatcher con il naso all'insù. Stiamo parlando della congiunzione Luna-Marte.

Come fanno sapere dall'Uai (Unione Astrofili Italiani) l'incontro avverrà domani, 24 settembre. Il momento migliore per vedere il nostro satellite naturale e il Pianeta Rosso vicini, sarà subito dopo il tramonto del Sole. Proprio nelle prime ore della sera infatti, avremmo l'occasione di ammirare i due corpi celesti piuttosto bassi all'orizzonte. La loro posizione non renderà certo agevole l'osservazione, ma in presenza di condizioni meteo favorevoli, potremmo ammirarli entrambi a occhio nudo.

Una sottile falce di Luna crescente sorgerà sull'orizzonte occidentale, nella porzione di cielo "a cavallo" tra la costellazione della Vergine e quella della Bilancia, posizionandosi a breve distanza dal Pianeta Rosso.

©Stellarium - cielo del 24 settembre ore 19:30 circa

Come vedere la congiunzione Luna-Marte del 24 settembre

Come anticipato sarà necessario poter contare su cieli sereni. L'assenza di nubi permetterà di seguire quest'ultimo show celeste di settembre anche a occhio nudo.

Per poter scorgere al meglio i due corpi celesti, prossimi al tramonto e quindi piuttosto bassi all'orizzonte, sarà necessario anche scegliere un punto di osservazione che presenti una visuale libera da ostacoli. A chi vuole cimentarsi nell'osservazione di questa congiunzione decisamente più ostica di altre, consigliamo anche di allontanarsi dalle fonti di inquinamento luminoso delle città. Le luci artificiali potrebbero infatti creare molto disturbo a un evento che promette di regalarci tante emozioni.