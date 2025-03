Torna il bacio Luna-Giove visibile a occhio nudo (e immerso nelle Pleiadi)

Sarà un appuntamento da non perdere per moltissimi appassionati di eventi celesti: il bacio Luna-Giove tornerà a essere protagonista del firmamento tra pochi giorni. Non solo si tratterà di uno spettacolo visibile a occhio nudo (meteo permettendo), ma avrà anche una cornice d'eccezione: l'ammasso stellare delle Pleiadi.

Congiunzione Luna-Giove nel cielo di marzo 2025

La data da cerchiare in rosso sul calendario per non perdersi la congiunzione Luna-Giove è quella di mercoledì 5 marzo. Come fanno sapere dall'Uai, L'Unione Astrofili Italiani, l'evento sarà visibile dopo il tramonto.

L'incontro romantico avverrà nella costellazione del Toro. Sarà in questa area di cielo che il nostro satellite naturale, vicino alla fase di Primo Quarto, incontrerà il gigante gassoso. La Luna dopo il novilunio del 1° marzo avrà una luminosità piuttosto bassa (38,7%) ma comunque ben visibile, mentre il tempo a disposizione per osservare Giove diminuirà gradualmente. Approfittiamo di questa opportunità per ammirarlo dal vivo. Oltre a Giove vi saranno molti altri astri, e tra questi troveremo le Pleiadi e Aldebaran, la stella più luminosa della costellazione.

©Stellarium - cielo del 5 marzo ore 20:00 circa

Come vedere il bacio Luna-Giove

Come sempre accade quando parliamo di eventi celesti è importante adottare alcuni accorgimenti che ci permettano di vivere al meglio questa esperienza. Oltre a poter contare sul meteo favorevole, è importante scegliere luoghi di osservazione piuttosto bui lontani da fonti di inquinamento luminoso.

Allontanarsi dalle luci artificiali delle città permetterà non solo di ammirare meglio il bacio Luna-Giove, ma anche di avere maggiori opportunità di intercettare più astri delle Pleiadi. Non dimentichiamo infatti che proprio questo gruppo di astri sarà il terzo protagonista della serata.

Si tratta, come diciamo sempre, di un ammasso stellare aperto davvero spettacolare, in grado di mostrare 4/5 stelle anche in città. Sicuramente in queste condizioni non è difficile individuare gli astri più luminosi delle Pleiadi, come Alcione, ma allontanandosi dalle luci artificiali le potenzialità vengono ampliate notevolmente e, in luoghi bui e con cieli nitidi, sarà possibile ammirare fino a 12 stelle, intercettando anche gli astri meno luminosi, come Celaeno.