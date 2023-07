Aria condizionata, come usarla correttamente per tutelare la salute

Il grande caldo di questi giorni stan mettendo a dura prova gli italiani, costretti a trovare refrigerio in ambienti dotati di aria condizionata. Quest’ultima, pur essendo molto utile per evitare di esporre l’organismo a temperature troppo elevate, può avere effetti negativi sulla salute, soprattutto per le persone più fragili.

I consigli per proteggersi dall'aria condizionata

Quando fuori le temperature sono elevate, spesso si tende a utilizzare l’aria condizionata in maniera errata, provocando reazioni negative sull’organismo. Tra i disturbi più frequenti ci sono dolori muscolari, mal di gola e problemi gastrointestinali.

Per evitare tutto questo, è importante rispettare alcune regole. Anzitutto, non bisognerebbe mai creare uno sbalzo termico troppo elevato tra temperatura esterna e interna: quando fuori la colonnina di mercurio sale oltre i 35°C, le stanze non dovrebbero mai scendere al di sotto dei 24°C.

Da non sottovalutare anche l’umidità. Gli esperti suggeriscono di arieggiare gli ambienti nelle ore più fresche della giornata, assicurando un livello di umidità che si aggiri tra il 50% e il 60%. Oltre ad assicurare la pulizia dei filtri e svolgere la regolare manutenzione per rimuovere polvere e microrganismi, non bisognerebbe mai stare sotto il getto dell’aria condizionata, ma indirizzarla in maniera tale da rinfrescare gli ambienti.

In alcuni casi, quando si entra in luoghi molto freddi, con sbalzi termici elevati, può essere utile indossare un foulard o una maglietta, soprattutto per proteggere la gola e lo stomaco.