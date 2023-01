Antigelo nel radiatore delle auto: cosa succede se dimentichi di metterlo?

L'antigelo è lo strumento ideale per proteggere il motore della nostra automobile dal freddo rigido tipico dell'inverno, ma cosa succede se dimentichiamo di metterlo? Ecco i danni che le basse temperature possono causare al nostro veicolo.

I danni del freddo all'auto senza antigelo

I motori e le basse temperature non sono mai stati dei grandi amici, anzi il freddo può rovinare seriamente le componenti dell'automobile. Per questo motivo è stato inventato il famoso antigelo, che come suggerisce il nome evita che si formi appunto il gelo. Come funziona l'antigelo? Quando il freddo si fa sentire e l'asticella del termometro rimane più in basso del solito, l'acqua del radiatore della nostra auto potrebbe congelarsi. Ed è qui che interviene l'antigelo: questo composto chimico permette di abbassare la temperatura di congelamento dell'acqua da 0 gradi a -40. Certamente un gran bel vantaggio, visto che - almeno dalle nostre parti - certi numeri non vengono mai toccati dal termometro.

Questo espediente è tanto semplice quanto fondamentale se si vive in zone in cui avviene di frequente andare sotto lo 0. Certo, è un sistema preventivo e non curativo, dunque bisogna ricordarsi di versare l'antigelo nel radiatore prima che l'acqua congeli e non dopo, altrimenti non ha alcun effetto. Si tratta di un rimedio tanto semplice quanto economico, ma dimenticarsene ci può costare molto caro; il ghiaccio infatti può danneggiare il propulsore fino a farlo rompere, costringendoci a dover affrontare spese non poco esose. Occhio però, perché non tutti i tipi di antigelo sono uguali e bisogna saper scegliere quale utilizzare. Ne esistono 4 tipologie: blu, verde, giallo e rosso e variano in base alle componenti chimiche contenute. I più efficaci a basse temperature, quelli cioè che abbattono maggiormente la soglia di congelamento del liquido del radiatore, sono quelli gialli e quelli rossi.

Utilizzarlo è molto semplice: basta svuotare il radiatore e poi dosare l'acqua con l'antigelo in proporzione 1:1, dopodiché versare il tutto nuovamente nel radiatore. Nonostante sia un procedimento facile, se è la prima volta che utilizzate l'antigelo sarebbe meglio farsi aiutare da una persona più esperta, perché anche un dosaggio sbagliato può causare danni alla macchina.