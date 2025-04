Maltempo Usa: piogge e inondazioni in Tennessee, Missouri, Indiana, Arkansas e Kentucky: almeno 16 morti

Il forte maltempo caratterizzato da forti piogge e inondazioni che in queste ore sta colpendo gli Stati Uniti d'America non sta dando tregua ai cittadini delle zone meridionali e centrali. Oltre ai danni ingenti causati dalla furia di un clima, è al momento salito ad almeno 16 morti il bilancio delle vittime a causa proprio del maltempo. Tra le vittime si contano anche due bambini che hanno perso la vita. Uno è stato trascinato via dalla violenza dell'acqua.

Alluvioni in America con piogge e inondazioni: 16 vittime

Come riferito dalla Cnn, il maltempo che da mercoledì scorso ha concentrato la sua furia nelle aree meridionali e centrali degli Stati Uniti d'America ha fatto registrare almeno 16 vittime in Tennessee, Missouri, Indiana, Arkansas e Kentucky. Tra le vittime si contano al momento due bambini. Nei giorni scorsi anche due uomini dei Vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle operazioni di soccorso.

Un bambino di 9 anni morto nel Kentucky

Le autorità americane hanno confermato nelle ultime ore che solo in Tennessee si contano 10 persone morte proprio a causa del maltempo. La polizia locale conferma invece la morte di un bambino di nove anni nel Kentucky. Il piccolo, mentre camminava per raggiungere la fermata dell'autobus, è stato trascinato via dalla furia dell'acqua. Il bambino è stato trovato poi a decine di metri di distanza privo di vita. Un'altra persona, sempre nel Kentucky, ha perso la vita dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto, che a causa delle forti piogge e delle inondazioni, è stata sommersa completamente dall'acqua. La vittima è un uomo di 74 anni.

Due vigili del fuoco morti in Missouri

La tragedia delle vittime a causa del maltempo in America non risparmia nemmeno gli uomini che sono all'opera per soccorrere chi si trova in difficoltà. In Missouri a perdere la vita sono stati due uomini dei Vigili del Fuoco che erano impegnati in due diversi interventi urgenti nei giorni di mercoledì e venerdì scorso.

Altre vittime in Indiana e Arkansas

Sempre a causa delle forti piogge e delle inondazioni che stanno colpendo diverse regioni degli Stati Uniti d'America, un ragazzo di 27 anni ha perso la vita nell'Indiana. In Arkansas invece, stando a quanto riferito dalla Abc, in pochi giorni è venuta giù tanta pioggia quanta ne cade in ben tre mesi. Nella regione ha perso la vita un bambino che aveva soltanto 5 anni. In diverse aree degli Stati Uniti d'America ci sono interi isolati completamente sommersi dall'acqua. Alcuni abitanti hanno inoltre segnalato la presenza di tornado.