Alluvione Spagna: bilancio tragico di più di 200 morti, ancora molti dispersi e rischio epidemie

Continua a crescere il numero di vittime dell'alluvione che da giorni ha colpito la Spagna. Dati alla mano, la Dana ha causato la morte di 222 persone e tantissimi sono ancora i dispersi. Dopo gli eventi tragici di Valencia, l'alluvione ha colpito anche la città di Barcellona causando danni e disagi alla circolazione e al traffico aereo.

Spagna, alluvione a Valencia: vittime e dispersi. Scatta il rischio epidemie?

Sono 222 finora le vittime accertate per l'alluvione che ha flagellato la Spagna. Il più alto numero di morti si è registrato nella provincia di Valencia colpita al cuore dal fenomeno meteorologico estremo dela Dana. Il numero delle vittime che potrebbe ancora aumentare, visto che secondo i dati forniti dal Data Integration Centre (Cid) sono circa 89 i dispersi.

Si tratta di un numero provvisorio, visto che si tratta di persone di cui i parenti hanno denunciato la scomparsa. Intanto le forti piogge torrenziali che hanno allagato interi distretti e parti della regione di Valencia hanno causato danni per miliardi di euro e non si esclude il rischio di possibili epidemie.

Il ministero della Salute spagnolo Monica García e il dipartimento di Salute della Comunità Valenciana stanno rafforzando in queste ore la sorveglianza epidemiologica e la prevenzione di possibili focolai infettivi per la presenza di acqua stagnante nelle zone colpite dalle inondazioni. Proprio il ministro della Salute, Monica García ha comunicato: "Nonostante alcune bufale che circolano sui social network non è stato rilevato alcun focolaio dovuto all'alluvione di Dana, ma il pericolo c'è e stiamo lavorando per prevenirlo. Le acque stagnanti possono essere pericolose e stiamo intensificando il lavoro di rilevamento, campionamento e identificazione".

Intanto anche Pedro Sánchez, il primo ministro spagnolo, fa sapere che il governo prevede un primo piano di emergenza post alluvione di circa 10,6 miliardi di euro: "L'investimento totale di tutte queste prime misure supererà i 10,6 miliardi di euro".

Spagna, alluvione a Barcellona: caduta in quattro ore pioggia equivalente a tre mesi

Dopo Valencia, la Dana ha colpito anche la città di Barcellona dove è caduta in quattro ore pioggia paragonabile a quella di tre mesi. Le piogge torrenziali hanno causato allagamenti e disagi in tutta la città compreso l'aeroporto di Barcellona El Prat dove sono stati cancellati molti voli.

Fortunatamente dopo ore di grande paura la situazione si è normalizzata come ha comunicato l'Aena, la società che gestisce i principali scali della Spagna. "La situazione si è normalizzata. Non c'è più alcun accumulo d'acqua. Si sta lavorando per recuperare alcuni sistemi elettrici e di condizionamento. L'aeroporto è pienamente operativo". Anche i treni e il trasporto locale hanno ripreso la loro regolare circolazione.