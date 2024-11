Alluvione in Spagna, il maltempo investe anche Barcellona: forti piogge e allagamenti, voli deviati

Le piogge in Spagna continuano incessanti, con un’allerta rossa emessa per forti precipitazioni nella provincia di Barcellona, facendo deviare anche almeno 15 voli. Proseguono intanto le ricerche dei dispersi, dopo la protesta contro i reali e il premier Sánchez, che ieri hanno visitato le aree più colpite dall’alluvione che ha provocato oltre 200 morti, soprattutto nell'area di Valencia. Dopo il primo drammatico allarme, sono state ispezionate intanto 50 auto nel parcheggio del centro commerciale Bonaire ad Aldaia, completamente sommerso dall’acqua, e non sono state trovate vittime al loro interno.

Anegamientos en el aeropuerto de Barcelona, esto está comenzando. Ojalá no termine en tragedia como en Valencia. pic.twitter.com/hjjCZDmSFX — PILAR OPAZO 🇨🇱 🇩🇪 RENUNCIA BORIC (@PilarOpazoL) November 4, 2024

Allerta meteo a Barcellona, sospesi i voli

L'Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) ha diramato un'allerta rossa per il litorale della provincia di Barcellona. "Pericolo estremo per piogge torrenziali: un violento acquazzone ha riversato 81 l/m² di pioggia all'aeroporto di El Prat" segnala l'Aemet su X. "Nel Baix Llobregat potrebbero accumularsi oltre 180 l/m² in 24 ore. Prestate la massima attenzione. Evitate di mettervi in viaggio se non strettamente necessario".

Una amiga, en Barcelona, ha recibido ya tres avisos a su móvil de alerta roja, ella barre las calles y su encargado le ha dicho, escóndete, no la deja irse a casa hasta dentro de tres horas que acabe su jornada laboral. De vergüenza. pic.twitter.com/6Q1bzui2SJ — hécate (@Diosaaceltaa) November 4, 2024

Chiuse le università a Barcellona

Le autorità catalane hanno emesso avvisi alla popolazione in vista dell'arrivo della nuova ondata di maltempo, raccomandando così di ridurre al minimo gli spostamenti. Tutte le università di Barcellona hanno sospeso le lezioni.