Allineamento di pianeti nel cielo: come ammirare lo spettacolo del weekend di settembre

Un evento celeste da non perdere attende gli amanti dell’astronomia e chiunque sia affascinato dai misteri del firmamento: nel corso di questo weekend sarà possibile osservare uno spettacolare allineamento di pianeti.

Diversi corpi celesti si disporranno in modo suggestivo nel cielo prima dell'alba, accompagnati dalla Luna e da alcune delle stelle più luminose e riconoscibili. Il periodo ideale per ammirare questo fenomeno sarà circa tre quarti d’ora prima del sorgere del Sole, anche se i pianeti cominceranno a comparire già intorno a due ore prima dell’alba.

Allineamento dei pianeti: come e quando vedere la "parata planetaria"

Un evento astronomico raro e affascinante sarà protagonista del cielo di questo fine settimana: tutti e sette i pianeti del Sistema Solare saranno visibili contemporaneamente, disposti in un apparente allineamento sullo stesso lato rispetto alla Terra. Una vera "danza cosmica" che coinvolgerà anche la Luna, offrendo uno spettacolo indimenticabile per osservatori e appassionati.

Tra i protagonisti principali ci saranno Venere, che risplenderà bassa all’orizzonte orientale, Giove visibile verso sud-est, e Saturno, che dominerà il cielo a sud-ovest. Più difficili da individuare a occhio nudo, ma comunque presenti, Urano e Nettuno completeranno la straordinaria scenografia astrale.

A rendere l'evento ancora più suggestivo sarà il lento movimento della Luna calante, che attraverserà alcune delle costellazioni più celebri. Venerdì 12 settembre si troverà vicina all’ammasso stellare delle Pleiadi; sabato 13 la vedremo spostarsi oltre il gruppo di stelle, mentre domenica 14 settembre raggiungerà la fase dell’Ultimo Quarto, mostrando la metà del suo volto illuminata.

L’osservazione sarà migliore poco prima dell’alba, con il cielo ancora abbastanza scuro da far risaltare tutti i protagonisti di questa eccezionale sinfonia celeste.

Questo fenomeno celeste sarà l’ultima occasione per ammirare un simile allineamento planetario prima del 2028, anno in cui cinque pianeti torneranno a comparire simultaneamente nel cielo mattutino, poco prima del sorgere del Sole.

Che cos'è l'allineamento dei pianeti

In ambito astronomico, l’apparente disposizione dei pianeti su una stessa linea immaginaria rispetto al Sole è conosciuta come allineamento planetario. Questo fenomeno si verifica quando i pianeti si trovano su traiettorie simili all’interno del piano orbitale e occupano posizioni prossime lungo le loro orbite. A seconda del grado di vicinanza tra i corpi celesti coinvolti, l’allineamento può essere parziale o quasi perfetto.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, tali configurazioni non sono eccezionalmente rare: capita frequentemente che più pianeti si distribuiscano in modo tale da sembrare allineati nel cielo. Questi eventi offrono agli astronomi preziose opportunità per analizzare orbite, velocità e direzioni di movimento dei pianeti. Inoltre, la disposizione dei pianeti può contribuire a migliorare le previsioni di eventi astronomici come le eclissi di Sole e Luna.