Meteo, allerta rossa in Emilia Romagna. Scuole chiuse e stop al calcio dilettantistico?

È stata emanata un'allerta arancione e rossa in Emilia Romagna per la giornata di sabato 19 ottobre 2024. E si preannuncia la chiusura delle scuole e l'interruzione di alcuni campionati sportivi. Sono stati cancellate, per esempio, gli anticipi dei campionati regionali dall’Eccellenza fino alla Terza Categoria. Ecco tutte le ultime news.

Meteo, allerta rossa in Emilia Romagna per rischio idrogeologico: fiumi sorvegliati speciali

Nell'ultimo bollettino della Protezione Civile di allerta meteo rossa per l'Emilia Romagna per la giornata di sabato 19 ottobre 2024 si evince che le zone: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese e Collina bolognese sono a rischio idraulico.

In allerta meteo arancione, per rischio idraulico, vi sono invece le zone denominate: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Alta collina romagnola, Montagna romagnola e Pianura piacentino-parmense.

A rischio temporali - in allerta arancione - in regione, ci sono poi le zone denominate: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense e Costa romagnola. Oltre ad esse vi sono anche: Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense e Pianura ferrarese.

L'allerta è arancione per rischio idrogeologico invece nelle zone: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola e Pianura piacentino-parmense.

In allerta gialla per rischio idraulico ci sono le zone:

Costa ferrarese,

Montagna piacentino-parmense,

Alta collina piacentino-parmense,

Pianura ferrarese

L'alta collina piacentino-parmense è in allerta gialla per rischio idrogeologico.

Scuole chiuse e campionati annullati?

A causa dell'allarme maltempo e di tutti i disagi provocati dalla pioggia delle ultime ore è stato deciso che vengano annullate le gare in programma dei campionati regionali dall’Eccellenza fino alla Terza Categoria.

Il Crer ha rinviato a data da destinarsi tutti gli anticipi previsti per la giornata di domani sottolineando: “Attesa la situazione di maltempo continuativo sulla zona dell’Emilia Romagna, in special modo nelle provincie di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini come da stato di allerta rossa per la giornata di sabato 19 ottobre, emanato nella mattinata odierna dalle autorità competenti. Tenuto conto dell’attenta vigilanza da parte delle delegazioni Territoriali sopra indicate e dai consiglieri regionali delegati ai campionati e si riserva di modificare il programma gare a fronte di sopravvenute ulteriori esigenze territoriali e climatiche".

Scuole chiuse a titolo precauzionale nella provincia di Ravenna, compresi i servizi educativi, pre e post scuola, centri diurni e occupazionali, biblioteche, cimiteri, impianti sportivi, centri di aggregazione giovanile e mercati. Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche in tutta la provincia di Reggio Emilia. L’ordinanza a Modena invece riguarda le superiori e le due medie Carducci e Sola che sono solitamente aperte anche al sabato.