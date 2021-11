E' allerta meteo in tutta Italia. Le previsioni per il weekend non solo parlano di neve in collina e a bassa quota, ma anche dell'arrivo una perturbazione ciclonica che interesserà buona parte dello stivale con allerta di codice giallo, arancione e rosse. Ecco tutte le zone interessate e le città dove le scuole saranno chiuse.

Allerta rossa in Calabria, arancione in Campania, Basilicata: scuole chiuse

Non si placa l'ondata di maltempo nel nostro Paese. Per sabato 27 novembre 2021 è stato diramato uno stato di allerta che interessa diverse regioni con criticità e rischi di vario tipo. Entrando nel dettaglio, la Protezione Civile ha annunciato lo stato di allerta rossa in Calabria, allerta arancione in Basilicata e Campania e allerta gialla in Abruzzo, Lazio, Sicilia e Umbria.

La regione più a rischio è la Calabria che nelle prossime ore sarà colpita da rovesci e temporali abbondanti che hanno spinto la Protezione Civile Regionale a diramare uno stato di allerta rossa confermando anche dalle previsioni dell'Aeronautica militare. Il rischio è di tipo idraulico e idrogeologico a causa di rovesci di forte intensità accompagnati da grandinate e raffiche di vento. Scuole chiuse in buona parte delle città calabresi: a cominciare da Cosenza e Rende, dove il sindaco ha confermato la proroga della chiusura degli istituti di ogni ordine e grado.

Allerta di colore arancione, invece, diramata per la regione Basilicata con possibile rischio idraulico, mentre in Campania si parla di possibile rischio idrogeologico. Chiuse le scuole anche in diversi comuni della Campania: Nocera Inferiore, Pozzuoli, Portici e Monte di Procida in Campania. Precisiamo che l'elenco delle scuole è in continuo aggiornamento e nelle prossime ore potrebbero aumentare, visto che in zona gialla-arancione spetta al sindaco decidere per la sospensione o meno delle lezioni.

Meteo sabato 27 novembre 2021, stato di allerta rossa, arancione e gialla

Stando a quanto pubblicato sul sito della Protezione Civile, questo è il bollettino meteo per la giornata di domani suddivisa per codice di allerta meteo.

Allerta rossa con elevata criticità di rischio idraulico e idrogeologico previsto in:

Calabria: versante Tirrenico Settentrionale e versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Allerta arancione con moderata criticità per rischio idraulico, idrogeologico e temporali:

Basilicata;

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana.

Infine allerta gialla con ordinaria criticità per rischio idraulico, temporali e rischio idrogeologico: