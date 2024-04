Allerta meteo gialla in Italia per il 28 aprile: rischio temporali e idrogeologico in alcune regioni

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia con una nuova allerta meteo diramata in queste ore dal Dipartimento della Protezione Civile. Scatta l'allerta meteo di colore gialla nella giornata di domenica 28 aprile 2024 in diverse regioni dello stivale colpite da forti piogge e rovesci. Ecco le zone e regioni a rischio.

Allarme piogge in Italia per domenica 28 aprile 2024: ecco dove

La Protezione Civile ha comunicato un nuovo stato di allerta meteo in Italia. Clima instabile e variabile in buona parte del paese alle prese con piogge e rovesci, ma anche nevicate a quote non eccezionalmente alte e un brusco calo delle temperature che hanno segnato il ritorno dell'inverno lungo tutto lo stivale. La situazione è in graduale miglioramento, ma per la giornata di domenica 28 aprile 2024, scatta una nuova allerta meteo che coinvolge diverse regioni dello stivale.

Prevista una domenica incerta dal punto di vista climatico con piogge e rovesci, anche intensi, che hanno spinto il Dipartimento della Protezione Civile a diramato uno stato di allerta meteo gialla in diverse giorni. Scatta l'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali e piogge in Lombardia. Nel dettaglio, l'allerta gialla per piogge è stata comunicata nelle seguenti zone: Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali.

Allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Italia: ecco le regioni coinvolte

Non solo, sempre nella giornata di domenica 28 aprile 2024 la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per rischio idrogeologico. Ricordiamo che il rischio idrogeologico corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua della la rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane. L'allarme è stato lanciato nelle seguenti regioni e zone: