Il meteo per il ponte del Primo Maggio: arriva l'anticiclone africano. Previsti fino a 30 gradi, ecco dove

Clima stabile e soleggiato in Italia grazie alla presenza dell'anticiclone africano che regala un assaggio di estate con temperature bollenti. Ecco le previsioni meteo in vista del ponte del 1° maggio.

Meteo, caldo africano in Italia anche con 30°

L'alta pressione è l'indiscussa protagonista del weekend del 1° maggio in Italia con temperature calde e clima soleggiato lungo tutto lo stivale. La presenza dell'anticiclone africano nel Mediterraneo garantirà nei prossimi giorni un clima stabile con temperature in crescita e valori di stampo estivo. Sono previsti infatti picchi anche di 30° in diverse regioni.

Attenzione: da domenica 4 maggio è previsto un primo cambiamento climatico nelle regioni del Nord interessate dal passaggio di una perturbazione che riporterà le piogge e un calo delle temperature. Successivamente gli effetti della perturbazione n.1 di maggio si faranno sentire anche al Centro-Sud nella giornata di lunedì 5 maggio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 30 aprile 2025, ultimo giorno del mese con sole e temperature primaverili con valori che sfioreranno anche i 26-27 gradi. Non si escludono veloci e sporadici rovesci sulle Alpi. Nel primo giorno di maggio, giovedì 1 maggio 2025, cielo sereno con il rischio di qualche nuvola sui monti nelle ore pomeridiane e qualche sporadico e breve rovescio fra le Prealpi lombarde e i rilievi veneto-friulani. Bel tempo soleggiato da Nord a Sud con temperature estive e valori massimi che variano dai 22 ai 27 gradi.

Meteo, la tendenza meteo dei primi giorni di maggio

Che tempo farà nel primo weekend di maggio? La tendenza meteo delinea un clima stabile e soleggiato in Italia complice la presenza dell'anticiclone africano con temperature tipiche di inizio estate.

Venerdì 2 e sabato 3 maggio 2025 bel tempo con cielo sereno e poco nuvoloso. In aumento le temperature con valori, quasi ovunque, superiori alla media del periodo. Sabato 3 maggio 2025 annuvolamenti in Sardegna, ma il clima si conferma soleggiato nel resto del Paese anche se non si escludono nelle ore pomeridiane rovesci isolati sull’Alto Adige e sulle Alpi orientali.

Tutto è destinato a cambiare da domenica 4 maggio 2025 con l'indebolimento dell'alta pressione che, in particolare nelle regioni settentrionali, dovrà fare i conti con il passaggio della perturbazione n.1 di maggio che porterà piogge e temporali. Ancora bel tempo in Sicilia e nelle regioni del Sud, anche se gli effetti della perturbazione si faranno sentire all'inizio della prossima settimana.