Maltempo a Roma, nubifragio durante le prove del Concertone del 1° maggio: artisti in fuga

Il maltempo a Roma mette in fuga i cantanti dalle prove del consueto Concertone del 1° maggio. Durante la prima giornata dedicata alle prove dell'evento musicale che avrà luogo nella giornata in cui ricorre la Festa dei lavoratori, e che quest'anno sarà condotto da Noemi, Ermal Meta e Big Mama, molti artisti che si esibiranno sul palco allestito in Piazza San Giovanni in Laterano nella giornata di domani sono stati costretti a lasciare il palcoscenico a causa di un un nubifragio che si è abbattuto sulla Capitale.

Maltempo Roma, sospese le prove del Concertone del 1° maggio

Dopo l'edizione scorsa al Circo Massimo quest'anno il consueto appuntamento con il Concertone del 1° maggio torna in Piazza San Giovanni in Laterano. A poche ore dalla grande kermesse musicale che porta in piazza numerose band e cantanti, il tempo non è stato affatto clemente con i tanti artisti intenti a provare prima della grande esibizione di domani.

Durante il pomeriggio di ieri, infatti, cantanti e addetti ai lavori, mentre erano all'opera per definire gli ultimi dettagli della scaletta di domani, intorno alle 18.30, sono stati colti di sorpresa da una vera e propria improvvisa "cascata" d’acqua. L'incessante pioggia ha costretto l’organizzazione a sospendere le prove prima dell'orario previsto, anticipando così la pausa dedicata alla cena.

Nuova giornata di prove oggi, 30 aprile

Un fuggi fuggi generale che ha visto numerosi artisti correre al riparo mentre il personale addetto ha immediatamente provveduto proteggere le strumentazioni e le attrezzature. Le prove riprendono oggi pomeriggio, 30 aprile 2025 con moltissimi altri big della musica attesi sul palco.

Dove seguire in tv il concerto e cantanti che si esibiranno

Il Concertone del 1° maggio sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia. Il Concerto verrà anche trasmesso integralmente in streaming sul sito web www.rainews.rai.it. Su Rai 3 la diretta inizierà con l’anteprima dalle 15 alle 16, mentre la prima parte del concerto avrà inizio dalle 16 alle 18.55, la seconda parte dalle 20 alle 21 e si conclude con la terza parte dalle 21.05 alle 24.00.

I cantanti che si esibiranno sono: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimi, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.

Di seguito vi proponiamo il video di Ermal Meta, cantante e uno dei conduttori del Concerto del 1° maggio 2025, che subito dopo la pioggia di ieri ha immortalato l'arcobaleno apparso nel cielo su Piazza San Giovanni in Laterano.